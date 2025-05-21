В апреле годовая инфляция в Башкирии снизилась впервые за полгода

Годовая инфляция в Башкирии в апреле составила 9,55%, сообщает Башстат. По сравнению с мартом показатель снизился на 0,36%. Это первое замедление годовой инфляции с октября 2024 года.

К апрелю наибольший рост цен продемонстрировали продовольственные товары, подорожавшие почти на 12,5% за год. В сфере услуг годовая инфляция составила около 11,5%, в сфере непродовольственных товаров — 4,95%.

Среди продуктов питания с начала года сильнее всего подорожали картофель (на 48,2%) и свежая белокочанная капуста (на 47,6%). Стали значительно дешевле свежие огурцы (на 32%) и апельсины (на 30,6%).

Стоимость минимального набора продуктов питания по итогам апреля аналитики Башстата оценили в 7 тыс. руб.

В среднем по России годовая инфляция в апреле составила 10,23% — за месяц показатель снизился на 0,11%.

Идэль Гумеров