МВД: 2 млн россиян могут признать дропперами, но «сядут не все»

У МВД есть конкретная информация о 30 тыс. дропперов (подставных лиц, которые обналичивают украденные деньги), заявил на ПМЭФ замглавы следственного департамента МВД Данил Филиппов. По его словам, всего в России может оказаться порядка 2 млн дропперов, и по новому закону им грозит уголовная ответственность.

Статс-секретарь—замглавы МВД дел Игорь Зубов уточнил, что «сядут не все 2 млн», так как закон обратной силы не имеет. По его словам, количество таких правонарушителей уже снижается. При этом господин Зубов подчеркнул, что «дроппер, который дал свою карточку, будет финансово отвечать за ущерб вместе с преступниками» (цитата по ТАСС).

На этой неделе Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов — за это преступление теперь грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. По оценке Сбербанка, мошенники могут украсть у россиян более 330 млрд руб. до конца года.

О борьбе с мошенниками — в материале «Ъ» «Обналичьтесь, миллионы».