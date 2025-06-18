«Сбер»: мошенники могут украсть у россиян более 330 млрд рублей до конца года

Потери россиян от действий кибермошенников могут составить 330–340 млрд руб. в 2025 году, если сохранится текущая динамика. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«По нашим оценкам, с начала года мошенники похитили у россиян более 80 млрд руб.,— сказал господин Кузнецов ТАСС.— Это больше, чем за аналогичный период прошлого года». Мошенники безуспешно пытались похитить со счетов клиентов «Сбера» более 170 млрд руб. в текущем году. За этот же период специалисты вернули клиентам со счетов дропперов 1,7 млрд руб.

По мнению зампреда «Сбера», в России необходимо создать единую цифровую платформу учета киберпреступлений, так как в стране нет общей статистики. МВД, Банк России, кредитные организации и операторы связи ведут собственный учет. Сбербанк предлагает создать платформу на основе искусственного интеллекта для анализа ситуации в реальном времени, добавил господин Кузнецов.

Зампред также предложил ввести обязательное лицензирование оборудования для массовых рассылок и уголовную ответственность за создание фейковых аккаунтов и поддельных цифровых идентичностей. Помимо этого предлагается обязать все кредитные организации и телеком-компании системно бороться с дропперами.

О борьбе с дропперами — в материале «Ъ» «Обналичьтесь, миллионы».

Елизавета Шмакова