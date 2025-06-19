Лихачев: мощность ударов Израиля не могла повредить подземные цеха в Иране

Мощности израильских ударов не могло хватить для повреждения подземных цехов по обогащению урана в Иране, считает глава «Росатома» Алексей Лихачев. При этом риск ядерных инцидентов, по его мнению, все равно существует.

«Насколько нам известно о структуре обогатительных предприятий... в том числе в Натанзе, удары такой мощности не могли физически повредить подземные цеха»,— сказал господин Лихачев на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня ночью Владимир Путин тоже заявлял, что иранские подземные заводы по обогащению урана «по-прежнему существуют».

17 июня в МАГАТЭ сообщали, что результаты анализа спутниковых снимков ядерного комплекса в Натанзе указывают на прямые попадания по подземным цехам. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси говорил, что оборудование подземных заводов могло быть серьезно повреждено, если не уничтожено. Он объяснял, что причиной могли стать не сами удары, а их последствия в виде перебоев в подаче электричества.

Надземная часть комплекса в Натанзе была уничтожена 13 июня после начала операции Израиля «Народ как лев». Также были атакованы ядерные объекты в Исхафане.

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Екатерина Отрашкевич