МАГАТЭ: в Натанзе были прямые попадания по подземным залам обогащения урана

В МАГАТЭ сообщили, что анализ свежих спутниковых снимков иранского ядерного комплекса в Натанзе указывает на возможное повреждение подземных установок обогащения урана. Объект в Натанзе — один из крупнейших обогатительных комплексов страны.

«МАГАТЭ выявило дополнительные факторы, указывающие на прямые попадания (армией Израиля. — "Ъ") по подземным залам»,— сказано в сообщении МАГАТЭ в соцсети X. Масштабы повреждений не уточняются.

В организации добавили, что в отчетах не отражено изменений по ядерным объектам в Исфахане и Фордо.

Ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявлял, что Израиль мог «серьезно повредить, если не уничтожить полностью» расположенные под поверхностью центрифуги завода в Натанзе. Однако он объяснял, что это могло произойти не вследствие ракетных ударов, а из-за перебоев в подаче электричества после разрушения надземной станции.

Комплекс в Натанзе состоит из трех подземных объектов и шести надземных. Ядерные материалы и оборудование для обогащения урана, расположенные на территории комплекса, официально находятся под охраной МАГАТЭ. Reuters передает, что Гросси назвал примерное количество центрифуг на заводе — порядка 15 тыс.

Израиль начал наносить удары по ядерным и оборонным объектам Ирана 13 июня в рамках операции «Народ как лев». В тот же день надземная часть комплекса в Натанзе была уничтожена. Повреждения также были зафиксированы на ядерных объектах в Исхафане.

Подробнее — в материале «Кто остановит льва».

Екатерина Отрашкевич