Кремль не видит почвы для мирного разрешения израиле-иранского конфликта

Почвы, необходимой для мирного разрешения конфликта Ирана и Израиля, сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В настоящий момент, к сожалению, мы не видим почвы и не чувствуем почву для выхода в мирное русло»,— сказал господин Песков в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам представителя президента, пока с обеих сторон конфликта наблюдаются лишь многочисленные удары и заявления. Каждое заявление «более воинственное», чем предыдущее, убежден он. Дмитрий Песков также рассмотрел возможность расширения зоны боевых действий.

Сегодня Дмитрий Песков говорил, что Россия поддерживает Иран, хотя Тегеран не просил об этом. Представитель президента добавил, что РФ готова стать посредником в мирном урегулировании.

Израиль начал операцию «Народ как лев» 13 июня, атаковав ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран начал наносить ответные удары. 18 июня президент США Дональд Трамп призвал Иран к «безоговорочной капитуляции».

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Екатерина Отрашкевич