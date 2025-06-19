Песков: Иран не просил Россию о военной помощи, но поддержка «налицо»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет партнерские отношения с Тегераном и одновременно поддерживает тесные связи с Израилем. Россия помогает Ирану в контексте очередного обострения конфликта с Израилем, однако не военным путем, добавил он

«Мы сохраняем партнерские отношения с Ираном,— заявил господин Песков на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по "РИА Новости").— Сохраняем очень ровные, доверительные отношения с Израилем».

По словам пресс-секретаря, Иран не просил Россию о военной помощи, однако «в целом поддержка Тегерана со стороны Москвы налицо». Он также напомнил, что российская сторона по-прежнему готова стать посредником в мирном урегулировании. Владимир Путин «имеет определенно большой потенциал для каких-то посреднических услуг», подчеркнул его пресс-секретарь.

Также Дмитрий Песков сообщил, что власти Израиля обещали обеспечить безопасность российских специалистов на иранской АЭС «Бушер».

«Конфликт Израиля и Ирана. День седьмой» — онлайн-трансляция «Ъ».