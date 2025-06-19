Конфликт между Израилем и Ираном. День седьмой

Утром 19 июня ЦАХАЛ сообщил о новой волне иранских ракет, запущенных в направлении Израиля. Главными целями иранских ударов стали штаб киберкомандования армии Израиля и разведывательный центр израильской армии в Гав-Яме. Израиль нанес удар по одному из крупнейших иранских ядерных объектов — заводу по производству тяжелой воды в Араке.

8:45. Более 30 человек пострадали в Израиле от иранского ракетного обстрела в четверг утром, сообщила Служба скорой помощи Израиля (MDA).

8:39. Иран утром атаковал штаб киберкомандования армии Израиля и разведывательный центр израильской армии в Гав-Яме — иранское агентство IRNA.

8:35. Район вокруг одного из крупнейших иранских ядерных объектов — завода по производству тяжелой воды в Араке — подвергся атаке со стороны Израиля — иранское агентство Mehr.

8:34. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новой волне иранских ракет, запущенных утром в четверг в направлении еврейского государства.