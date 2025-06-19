«Росатом» призвал Израиль исключить «даже намек» на удар по Бушерской АЭС
Глава «Росатома» Алексей Лихачев призвал власти Израиля исключить «даже намек» на удар по иранской атомной станции «Бушер». Последствия возможной атаки он сравнил с аварией на Чернобыльской АЭС.
«Ежечасно следим за ситуацией, сверяем часы. Понятно, с МИДом взаимодействуем, с нашими специальными службами. И конечно же, находимся в очень большой тревоге. И еще раз хочу призвать израильские власти сделать все, чтобы даже намека не было на лишнее — не то что прямого удара»,— сказал Алексей Лихачев на полях ПМЭФ (цитата по ТАСС).
На Бушерской АЭС работают более 200 специалистов из России. Сотрудников, которые находились в командировках на станции, вывезли из Ирана, рассказал Алексей Лихачев. Он добавил, что остальных «Росатом» считает возможным оставить на «Бушере». При этом госкорпорация готова «к любому сценарию», в том числе к быстрой эвакуации всех российских работников.
Подробнее — в материале «Ъ» «Иран вреден для окружающих».