Лихачев сравнил с Чернобылем последствия возможного удара по Бушерской АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сказал, что выбросов радиации в результате израильских ударов по иранским атомным объектам не зафиксировано. Он добавил, что в случае атаки по АЭС «Бушер» последствия будут сопоставимы с аварией на Чернобыльской станции.

«Особым образом отдельно стоит станция Бушер. И, конечно, если будет нанесен удар по действующему первому энергоблоку — это будет сравнимая с Чернобылем катастрофа»,— сказал Алексей Лихачев на полях ПМЭФ (запись публикует ТАСС).

На АЭС «Бушер» работали в том числе более 200 российских специалистов. По словам главы «Росатома», часть из них уже эвакуирована. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что власти Израиля пообещали обеспечить безопасность граждан России на атомной станции.

Алексей Лихачев на полях форума также сказал, что большинство действующих атомных объектов Ирана не пострадали от атак со стороны Израиля. При этом он уточнил, что на их безопасность могут повлиять в том числе перебои в подаче электроэнергии и неправильные действия персонала.

13 июня Израиль начал операцию «Нация как лев», целью которой стало уничтожение ядерных объектов Ирана. 14 июня МАГАТЭ заявило, что в результате удара по атомному объекту в Натанзе зафиксировано радиологическое и химическое загрязнение. Факт утечки радиации подтверждали и власти Ирана.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран вреден для окружающих».

Петр Бузлаев