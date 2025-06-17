Иран вреден для окружающих

Противостояние Израиля и Ирана грозит дестабилизацией не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами, затронув Южную Азию и постсоветское пространство. В зоне риска оказались соседи Ирана, при этом каждая из стран сталкивается со своими проблемами. В то время как Ирак стремится не допустить вооруженного выступления шиитов в поддержку Ирана, Пакистан и Азербайджан отбиваются от попыток втянуть их в конфликт в ходе развязанной против них информационной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие границ Азербайджана для выезда из Ирана российских граждан позитивно повлияло на остающиеся прохладными отношения между Москвой и Баку. В благодарность за помощь эвакуированный из Ирана Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением главного дирижера оркестра Арсентия Ткаченко дал концерт в азербайджанской столице

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости Открытие границ Азербайджана для выезда из Ирана российских граждан позитивно повлияло на остающиеся прохладными отношения между Москвой и Баку. В благодарность за помощь эвакуированный из Ирана Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением главного дирижера оркестра Арсентия Ткаченко дал концерт в азербайджанской столице

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Как правильно писать «Ирак»

Во вторник, 17 июня, состоялся телефонный разговор главы МИД Ирана Аббаса Арагчи с главой МИДа, вице-премьером Ирака Фуадом Хусейном. «Сионистское образование (Израиль.— “Ъ”) стремится расширить войну, втянув в нее регион Персидского залива. Позиция Ирана четкая: он отвергает распространение конфликта, будь то географически или в отношении любой другой страны. Продолжающиеся операции Ирана проводятся в рамках оборонительного ответа на сионистские атаки и не направлены на эскалацию конфронтации с другими сторонами»,— заявил в ходе беседы Аббас Арагчи.

Как сообщило 17 июня агентство AFP, правительству Ирака, большинство населения которого составляют шииты и которое имеет союзнические отношения с США, становится все сложнее удерживать страну от втягивания в конфликт.

Ссылаясь на свои источники, AFP указывает на то, что объектами нападения шиитских радикалов в Ираке могут стать американские военные базы в Ираке, посольство США в Багдаде и консульство в Ирбиле. Тегерану это крайне невыгодно, поскольку угрожает вступлением в войну США. С другой стороны, действующая на территории Ирака и Сирии шиитская военизированная группировка «Катаиб Хезболла» уже выступила с заявлением о том, что она «внимательно следит за военными операциями в регионе и в случае, если США включатся в войну на стороне Израиля, ее формирования «без промедления начнут действовать против американских интересов и баз».

Пакистан: своя дубина ближе к телу

Противостояние на Ближнем Востоке грозит вызвать серьезную дестабилизацию в соседнем с Ираном суннитском Пакистане, который сталкивается с многочисленными собственными проблемами и риском нового конфликта с Индией после столкновения в Кашмире в мае.

По сообщению газеты Express Tribune, власти расположенной на юго-востоке страны приграничной с Ираном провинции Белуджистан закрыли все пограничные переходы в районах Гвадар и Панджгур для обеспечения безопасности и предотвращения непредвиденных инцидентов (протяженность ирано-пакистанской границы составляет 905 км). Пакистанские власти также призвали граждан страны воздержаться от поездок в Иран и сохранять бдительность.

Ранее глава МИД страны Исхак Дар на своей странице в соцсети X сообщил об эвакуации 450 пакистанских паломников из Ирана, а также о договоренностях по безопасному возвращению пакистанских студентов на родину.

Однако Пакистану все же не удалось избежать скандала в связи с появившимися утечками о том, что Исламабад якобы пообещал Тегерану применить ядерное оружие для удара по Израилю в случае эскалации конфликта с Ираном.

«Наш ядерный потенциал служит на благо пакистанского народа и для защиты нашей страны от враждебных замыслов врагов. Мы не проводим гегемонистскую политику в отношении наших соседей, которую Израиль наглядно демонстрирует в эти дни»,— написал в соцсети Х министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф. Как отметил глава пакистанского оборонного ведомства, Исламабад исключает использование имеющегося у него оружия массового уничтожения в целях, не связанных с интересами его национальной безопасности.

Разъяснение министра обороны Пакистана было сделано после того, как, выступая на государственном телевидении Ирана, секретарь Совета по определению политической целесообразности и экс-глава Корпуса стражей исламской революции генерал Мохсен Резаи заявил о том, что Пакистан якобы согласился поддержать Иран и нанести ядерный удар по Израилю, если Тель-Авив пойдет на эскалацию конфликта.

С отдельным заявлением выступило Минобороны Пакистана, обвинив социальную сеть Х в «масштабной скоординированной фейковой пропагандистской кампании, направленной против Пакистана и его ядерной программы».

Как отмечается в сообщении, владелец соцсети X Илон Маск несет ответственность за то, что платформа стала «рассадником дезинформации», которая способна «спровоцировать серьезную эскалацию в регионе».

Ранее служба безопасности Пакистана опровергла сообщения ряда СМИ о том, что Исламабад якобы передавал Ирану баллистические ракеты с неядерными боеголовками. «Такие сообщения не соответствуют действительности и являются частью кампании дезинформации против Пакистана»,— заявил газете The Nation представитель пакистанских спецслужб.

Азербайджан открывает границы

Искры ближневосточного пожара долетели до постсоветского пространства, став непростым испытанием и для соседнего с Ираном Азербайджана.

В ходе телефонного разговора с Аббасом Арагчи глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил иранскому коллеге соболезнования в связи с гибелью начальника Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран, других официальных лиц и граждан Ирана.

Стороны призвали урегулировать конфликт только в соответствии с нормами и принципами международного права, путем диалога и дипломатии.

Кроме того, Джейхун Байрамов подчеркнул, что в Баку категорически исключают возможность использования территории Азербайджана любой страной против третьей страны, в том числе соседнего и дружественного Ирана.

Официальное заявление Баку о невозможности вовлечения Азербайджана в конфликт путем поддержки одной из сторон не остановило поток фейков, распространяемых в Telegram-каналах.

Наиболее популярными стали вбросы о якобы вылетающих с территории Азербайджана в сторону Ирана израильских истребителях и БПЛА для нанесения ударов по стратегическим объектам Исламской Республики. Подобные спекуляции связаны с тем, что Азербайджан поддерживает тесные отношения с Израилем, и слухами о том, что там свободно действуют агентурные сети «Моссада».

На фоне развязанной против Баку информационной войны Баку открыл границы, остававшиеся закрытыми со времен пандемии коронавируса, для эвакуации из Ирана граждан России и других стран. Как заявил 17 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, эвакуация россиян из Ирана осуществляется через КПП на границе с Азербайджаном. «Азербайджанские наши друзья также предоставляют благоприятные условия, за что мы им очень признательны»,— добавил Дмитрий Песков.

По меньшей мере 313 российских граждан были эвакуированы из Ирана в Азербайджан 14–15 июня, включая съемочную группу Федора Бондарчука, членов семей сотрудников российских загранучреждений и артистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

«В знак благодарности за помощь в столь сложной ситуации мы решили провести концерт в Баку»,— анонсировала министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале выступление Большого симфонического оркестра. Этот концерт прошел 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии. «Мы счастливы, что волей случая оказались в Баку. Для нас, музыкантов, очень важно было сыграть после того стресса, который мы пережили, и, конечно, поблагодарить Азербайджан»,— заявил главный дирижер оркестра Арсентий Ткаченко.

«Честно говоря, мы не ожидали такого аншлага, потому что афиш и объявлений не было»,— заявил бывший посол Азербайджана в России, а ныне депутат Милли-меджлиса, председатель парламентского комитета по культуре, певец и композитор Полад Бюль-Бюль оглы.

Сергей Строкань