«Росатом» вывез часть сотрудников с АЭС «Бушер» в Иране

Сотрудники «Росатома» находились в командировке в Иране на АЭС «Бушер», когда началось обострение ирано-израильского конфликта. Госкорпорация вывезла часть сотрудников, заявил ее глава Алексей Лихачев.

Сколько человек вывезли, не уточняется. «Спасибо Азербайджану и Армении (за помощь в эвакуации.— "Ъ") — разными дорогами, но с таким позитивным результатом»,— рассказал глава «Росатома» на ПМЭФ (цитата по ТАСС).

Госкорпорация пока оставила несколько сотрудников на иранской АЭС. «Ежечасно следим за ситуацией, сверяем часы. Понятно, с МИДом взаимодействуем, с нашим специальными службами»,— добавил господин Лихачев.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ иранские военные наносят удары по израильской территории. По данным Кремля, Израиль пообещал, что специалисты РФ на АЭС в Иране будут в безопасности.

О ситуации на АЭС — в материале «Ъ FM» «Ядерные объекты держат удар».