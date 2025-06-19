Песков: Израиль пообещал, что специалисты РФ на АЭС в Иране будут в безопасности

Израиль гарантировал безопасность российских специалистов на Бушерской АЭС в Иране, сообщил Дмитрий Песков. В интервью РБК-ТВ он подчеркнул, что отношения между Россией и Израилем остаются доверительными.

«Вчера Путин упоминал о том, что с Израилем есть понимание, что наши специалисты, которые работают в Бушере, не будут в опасности и под угрозой удара»,— сказал господин Песков в интервью РБК-ТВ.

Пресс-секретарь подтвердил, что израильская сторона взяла на себя обязательства по защите российских граждан. «Наш диалог с Израилем и доверительный характер этого диалога позволяют нам достигать таких пониманий. Это очень важно»,— добавил он.