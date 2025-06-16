Ядерные объекты держат удар

Иранская АЭС, которую строят при участии России, надежно защищена от угрозы взрыва. Об этом рассказали опрошенные “Ъ FM” специалисты в сфере атомной энергетики. Накануне местное издание YJC сообщало, что недалеко от электростанции поднялся столб дыма, кадрами происшествия с журналистами якобы поделились рабочие-строители. Позже глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удары Израиля не затронули ядерные объекты Исламской Республики, в том числе и Бушерскую АЭС на побережье Персидского залива. Строительство самой станции началось еще в 1980-х совместно с немецким концерном Siemens. Но впоследствии Германия присоединилась к санкциям против Ирана, и в 1990-е к завершению работ по возведению реактора подключилась уже российская сторона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elisabeth Mandl / Reuters Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Сейчас на станции может находиться примерно несколько сотен рабочих из РФ, говорит главный редактор научно-делового портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев. По его словам, это один из самых передовых энергетических объектов на территории Ирана: «Первый наш блок АЭС уже достаточно давно работает устойчиво. Это флагманский проект сотрудничества России и Ирана, в то же время есть продолжающееся строительство еще двух энергоблоков. Иран также разрабатывает свою собственную национальную программу, планирует строительство реактора, хочет декарбонизировать параллельно с газовой и нефтяной индустрией, развивать свои собственные мощности. У них достаточно большой интерес к этой теме.

На станции сейчас присутствуют только строители. Эксплуатирующей организацией, занимающейся работой и обслуживанием самой атомной станции, является иранская сторона, они отвечают за безопасность, за эксплуатацию. Мы же ее строим и обучаем персонал, поставляем топливо для таких реакторов. Пока еще неизвестно, что будет с наиболее сложными частями этого ядерного топлива, но мы уже умеем его перерабатывать.

Заработок одного энергоблока в день может быть и 1 млн руб., и $1 млн. Это огромные убытки, и, конечно, огромные были сделаны затраты еще на этапе строительства. Высокие инвестиции на этапе строительства окупаются в течение 60-100 лет. Основные меры безопасности на АЭС — это само топливо, топливные стержни, таблетки, максимально предотвращающие любые аварийные сложные ситуации, такие как потеря теплоносителя, потеря охлаждения. Сейчас уже внедряется материал нового поколения, максимально устойчивый к любым авариям с максимальным отсутствием участия человека».

В результате ударов Израиля по Ирану был серьезно поврежден ядерный объект в Натанзе. Там находится ключевой центр Исламской Республики по обогащению урана. В связи с происшествием власти соседних Азербайджана и Армении начали проверку уровня радиационной опасности в приграничных зонах. Но, в отличие от объекта в Натанзе, на АЭС в Бушере гораздо более серьезные меры защиты, уверен заведующий радиоизотопной лабораторией Института ядерных исследований РАН Борис Жуйков. По его словам, глобальной катастрофы в случае попадания ракеты в здание ждать не стоит: «Наибольшую опасность представляют аварии, которые приводят к взрыву самой электростанции изнутри, а не извне. Наиболее опасно было в Чернобыле.

В Бушере реакторы другого типа. Если, например, будет атака на атомную электростанцию в Бушере, это может привести к какому-то локальному загрязнению, потому что активную зону, чтобы разрушить, нужно, чтобы она изнутри взорвалась, а в реакторах такого типа это сделать очень трудно, там есть система предохранения. Какая-то радиоактивность может даже попасть на территорию ближайших государств, но она точно не будет представлять опасность здоровью и жизни окружающих».

После начала эскалации конфликта с Израилем Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ и закрыл доступ к своим ядерным объектам. Но глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы вернутся к проверкам, как только позволит ситуация. Также он подчеркнул, что представители организации не планируют покидать страну. “Ъ FM” направил запрос в «Росатом», чтобы уточнить планы корпорации по эвакуации российских граждан с территории АЭС в Бушере.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Никита Путятин