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Путин провел встречу с главами мировых информагентств. Главное
В ночь на 19 июня президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент затронул тему урегулирования конфликта на Украине, прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и рассказал об отношениях с Дональдом Трампом. Главные тезисы — в подборке «Ъ».
Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters
- Есть все основания полагать, что мировая торговля будет замедляться.
- Мы выступаем за справедливый миропорядок, мы против всех торговых войн, ограничений и так далее.
- Моя внучка свободно говорит на китайском языке.
- Только инвестпроектов с КНР у нас запланировано на 200 миллиардов долларов.
- Россия и Китай будут проводить в этом году совместные военные учения.
- Мы рассматриваем ФРГ, не как нейтральное государство, а как сторону поддерживающую Украину, даже как соучастника боевых действий.
- Возможная поставка Taurus Украине не повлияет на ход СВО, но испортит отношения Германии и России.
- Украинские военные не могут управлять ракетами Taurus, невозможно их применять без немецких офицеров
- Подземные заводы в Иране — они существуют и ничего с ними не произошло.
- Всем участникам ирано-израильского конфликта было бы правильно договориться с учетом интересов всех сторон.
- Соглашение должно учитывать право Ирана на мирный атом, в том числе не только в энергетике, и право Израиля на безусловную безопасность.
- Иран не запрашивал у России военной помощи.
- В договоре о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном нет статей, связанных с оборонной сферой.
- Россия предлагала Ирану проекты по созданию системы ПВО, но Тегеран не проявил особого интереса.
- Мир капитально меняется.
- Мы не считаем какое бы ни было перевооружение НАТО угрозой безопасности РФ.
- Кризис начался не потому, что Россия с позиции силы начала действовать. С позиции стали действовать те, кого мы до недавнего времени партнерами называли.
- Правила вы пишете для других, а сами не собираетесь их соблюдать, кто будет жить по таким правилам?
- Нуланд сказала: «На переворот на Украине истратили $5 миллиардов, уходить не собираемся», ничего себе, откровения какие.
- Легенда, что РФ собирается напасть на НАТО — это бред.
- Cогласен с Трампом, что если бы тот был президентом США на предыдущем сроке, спецоперация бы не началась.
- Трамп прав, когда считает, что Путин не едет в Стамбул, потому что там нет его.
- Нужно не просто урегулировать конфликт на Украине сейчас, но найти решение надолго.
- ДНР и ЛНР имели право на отделение от Украины, и после «прецедента Косова» не обязаны были спрашивать мнение Киева.
- Я готов встречаться с Зеленским, вопрос в том, кто будет подписывать документы.
- Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это Зеленский.
- Ситуация для Киева будет ухудшаться.
- Мы отдали больше 6 тысяч тел военнослужащих, взамен получили 57, готовы отдать еще более 3 тысяч тел солдат ВСУ отдать.
- Новый раунд переговоров Украины и РФ возможен после 22 июня.
- Мы считаем, что мы не начинали военных действий на Украине, а пытаемся их закончить.
- Украинское руководство само начало войну на собственной территории с тяжелой техникой и авиацией, но про это никто не хочет сегодня вспоминать.
- Мы недопустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые угрожают РФ и ее народу.
- ВС РФ имеют стратегическое наступление на всех направлениях, наступая по всей линии боевого соприкосновения.
- Потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране.
- Встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной.
- Трамп — бизнесмен, и в этом большой плюс: он «все считает», это относится и к шагам в отношении России.
- Товарооборот России и США за прошлый год вырос, с Европой — сократился.
- Кто из вас без греха, тот пусть первый бросит в меня камень. Давайте на этом и закончим.