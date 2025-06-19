Путин провел встречу с главами мировых информагентств. Главное

В ночь на 19 июня президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент затронул тему урегулирования конфликта на Украине, прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и рассказал об отношениях с Дональдом Трампом. Главные тезисы — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters