Путин: РФ открыта к переговорам с Германией

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не отказывалась от контактов и открыта к переговорам с Германией, если немецкий канцлер Фридрих Мерц захочет позвонить.

«Они эти контакты прекратили, они пусть и возобновляют»,— сказал президент на встрече с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

При этом Владимир Путин усомнился, что Германия сможет стать лучшим посредником по Украине вместо США. По его словам «посредник должен быть нейтральным».

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