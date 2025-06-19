Путин: встреча с Трампом была бы полезна

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы полезной, однако она должна быть подготовленной. Об этом он сообщил на встрече с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Владимир Путин отметил, что с большим уважением относится к намерению господина Трампа возобновить отношения США с Россией в разных сферах.

16 июня американская сторона отменила очередную встречу по вопросам нормализации работы дипмисси РФ и США. Встреча должна была впервые пройти в Москве, став продолжением первых двух раундов консультаций в Стамбуле, которые в России оценили как плодотворные.

Подробнее — в материале «Ъ» «США взяли дипломатическую паузу».