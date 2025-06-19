Путин готов встретиться с Зеленским, но сомневается в его легитимности

Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но сомневается в его юридической легитимности.

«Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Вопрос в том, кто будет подписывать документы (мирное соглашение — «Ъ»)»,— сказал Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Президент Украины избирается на пять лет, способов продления не существует даже в условиях военного положения. В условиях военного положения пролонгируется только работа парламента. О правах президента в этом случае нигде не написано»,— сказал президент.