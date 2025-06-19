Путин не стал отвечать на вопрос о возможной смерти Аятоллы Хаменеи

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет обсуждать свою реакцию на возможную смерть лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Надеюсь это будет самым правильным ответом на ваш вопрос»,— сказал президент России, отвечая на вопрос журналиста France-Presse.

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