Фуры заезжают на простой

Перевозчики зафиксировали увеличение времени проверок фур на границе Казахстана и России. В середине июня средний срок простоя большегрузного транспорта увеличился до трех суток вместо обычных десяти минут, говорят собеседники “Ъ FM”. В стране стали пристальнее отслеживать соблюдение требований по оформлению накладных и ограничения на перевозку отдельных грузов без специальных разрешений. Усугубляется все новыми сбоями в работе электронных очередей. Из-за этого с начала года сроки доставки в первом квартале выросли на треть. Груз из Алма-Аты в Москву теперь может идти две недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

К требованиям можно было подготовиться заранее, но успели сделать это далеко не все, отметил исполнительный директор Transasia Logistics Кирилл Латинский: «На стоимости перевозок пока это не очень сильно сказывается. Ввели электронную очередь на выезд из Казахстана. Перевозчик должен заблаговременно получить пропуск и в указанный слот попасть к погранпереходу. Но не все до сих пор оповещены, что это нужно делать. Кроме того, получение пропуска платное, возникает некий хаос. Я понимаю, что через какое-то время ситуация устаканится, но пока есть некая суматоха Кто-то по этому маршруту ехал, когда никаких электронных очередей не было, для кого-то это сюрприз, кто-то не успевает подгадать под необходимый слот, и поэтому вынужден отстаиваться. Предполагаю, что в течение двух-четырех недель ситуация нормализуется.

Вместе с тем перевозчики могут сталкиваться с тем, что недополучают прибыль. Грузовик зарабатывает, когда крутятся колеса.

Если он стоит, то в конечном итоге меньше соберет фрахтовый сбор. Кроме того, есть импортеры, которые ждут срочный товар, у некоторых конвейерные линии простаивают, кто-то ждет комплектующие, поэтому задержка в транзите для многих может быть критична».

Досмотр большегрузов производится практически вручную, поскольку на пунктах пропуска не хватает автоматизированных комплексов, объяснил ведущий эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс» и директор по работе с поставщиками группы компаний «ГЛТ» Алексей Долматов: «Практически отсутствуют мобильные досмотровые комплексы, рентген, иначе говоря, поэтому машины, можно сказать, проверяются вручную. Минимум трое суток это занимает. Ставка простоя не покроет расходы перевозчика на топливо, платежи по лизингу, плюс, соответственно, командировочные водителя. Что такое трое суток для клиента, заказчика, грузополучателя? Прежде всего, это срыв сроков поставок и увеличение сроков оборачиваемости транспорта.

Так что несут издержки все стороны: перевозчик, отправитель и получатель.

Казахская сторона стала досматривать весь автотранспорт, причем как с транзитными грузами из третьих стран, например, из того же Китая, так и товар, который был растаможен и выпущен в свободное обращение на территории страны и вывозится в Россию в рамках ЕАЭС».

Основные издержки несут перевозчики, работающие с грузами по контрактам с торговыми сетями, подчеркнул директор транспортной компании «ПЭК Казахстан» Антон Нам. По его словам, наиболее сложной ситуация оказалась на двух погранпереходах: «На пропускных пунктах Петухово—Жанажол, Бугристое—Кайрак остро стоит вопрос с нехваткой мощностей при досмотре. Простой в первую очередь сказывается на грузоперевозчиках. В среднем 20-25 тыс. руб. с одной машины, плюс есть определенные штрафы за просрочку в моменте доставки клиентам, особенно если говорить про ритейлеров. Это все прописано в договорах, сколько он снижает рентабельность в целом, какова дополнительная нагрузка на транспортную компанию. Казахстан сделал обязательным оформление сопроводительных накладных со всеми странами ЕАЭС, то есть плюс еще один документ, который тщательно проверяют. Кроме того, есть перечень товарных групп для экспорта, которые требуют специального разрешения от Министерства индустрии. В этом заключении сейчас порядка 150 кодов ТН ВЭД. Естественно, по этим пунктам производится полный досмотр».

По оценкам Центрально-Азиатского транспортно-логистического партнерства, снизить время и сократить логистические издержки до 30% помогла бы автоматизация весового контроля и средств досмотра. Ситуация с заторами на казахстанской границе возникает не в первый раз: летом прошлого года особое внимание местные таможенники уделяли грузам из Евросоюза. Казахстан даже рассматривал возможность обложить ввоз таких товаров собственными налогами.

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Стас Крючков