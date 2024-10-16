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Коммерсантъ FM
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Восток фуражится

Спрос на автоперевозки из Казахстана и Китая в Россию резко возрос

Логисты фиксируют резкий рост спроса на автомобильные перевозки из Китая в Россию в третьем квартале. Увеличение оценивается от 10–15% год к году до нескольких раз. Одновременно наблюдается взрывной рост перевозок из Казахстана, косвенно связанный с китайским импортом через эту страну. Участники рынка объясняют тенденцию нехваткой мощностей железной дороги и фитинговых платформ, отложенным спросом, вызванным сложностями в расчетах с Китаем, а также ситуационными факторами — ростом перевозок автотранспортных средств в преддверии повышения утильсбора и близостью новогоднего сезона. ОАО РЖД также видит только рост спроса на перевозки из Китая.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Число размещенных заявок на автоперевозки в Россию из других стран в третьем квартале выросло на 68% год к году и на 51% относительно второго квартала, подсчитали на бирже грузоперевозок ATI.SU. Особенно резко увеличилось количество заявок на перевозки из Китая, прираставшее весь год,— почти в 3,5 раза к третьему кварталу 2023 года и на 56% — к предыдущему кварталу. Также ATI.SU фиксирует взрывной рост спроса на перевозки из Казахстана, неожиданно начавшийся в середине лета. В третьем квартале число заявок на перевозки из Казахстана в РФ увеличилось в несколько раз в годовом выражении.

83,1 миллиарда долларов

составила стоимость поставленных из Китая в РФ товаров в январе—сентябре 2024 года, по таможенным данным КНР.

«Рост на китайском направлении обусловлен проблемами с другими видами транспорта, прежде всего с железнодорожными перевозками,— рассказывает основатель и директор ATI.SU Святослав Вильде.— Приоритетом ОАО РЖД остаются угольные и стратегические грузы, поэтому поставщики других товаров вынужденно переходят на автомобильный транспорт, который еще недавно считался нерентабельным для перевозки из Китая в европейскую часть РФ». По его словам, резкий рост спроса на перевозки из Казахстана также во многом связан с российско-китайской торговлей: «Перевозчики и экспедиторы подтверждают, что из Китая идет очень много грузов, и часть проходит через Казахстан». Помимо логистических причин для этого имеются и финансовые, отмечает господин Вильде. Летом из-за новых санкций в отношении РФ резко обострилась проблема платежей за китайские поставки, и многие компании, видимо, теперь работают через Казахстан, поясняет он. Как уточняет Святослав Вильде, речь идет не только о «бумажном», но и о физическом реэкспорте.

Участники логистического рынка также отмечают всплеск спроса на автоперевозки из Китая. У FM Logistic в России, говорит руководитель отдела закупок по международным перевозкам компании Евгений Дятлов, число заявок на доставку автотранспортом из Китая выросло в два раза с июня. «Повышенный спрос связан с сократившейся пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры и ростом объема доставки дорожно-строительной техники, вызванным увеличением утилизационного сбора»,— поясняет он. Заместитель гендиректора по развитию ГК «Деловые линии» Дмитрий Хрущалев оценивает рост числа автоперевозок в сообщении с Китаем в третьем квартале в 40% относительно среднегодового значения. «Так как на традиционном маршруте доставки из Китая через Владивосток наблюдаются проблемы с перегруженностью железнодорожной инфраструктуры и задержками в портах Дальнего Востока, некоторые импортеры переориентируются на альтернативные маршруты перевозок автотранспортом через Казахстан и Монголию»,— отмечает он.

Гендиректор Delko Санджар Ашуралиев говорит, что в прошлом году значительная часть импорта шла через Турцию, а в этом году в связи с последними санкциями большинство товаров ввозится из Китая, что приводит к росту спроса.

Также, по его словам, на это влияет перегруженность железной дороги и нехватка фитинговых платформ для перевозки контейнеров, из-за чего сроки доставки из Китая в Россию доходят до трех-четырех месяцев: «Все переходят на автотранспорт, особенно для доставки срочных грузов». Коммерческий директор ILC Михаил Тимофеев связывает рост перевозок из Китая с проблемами российских импортеров в проведении оплаты за товары в первом-втором кварталах. «Задержки во взаиморасчетах отразились на снижении объема отгрузок и формировании отложенного спроса, который был компенсирован в третьем квартале»,— отмечает он. По словам топ-менеджера, повышенный спрос на товары подстегнул вверх и цены, что позволило перейти на более дорогостоящий тип доставки, в том числе автотранспортом.

Руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Захарченко оценивает рост объема автомобильных грузоперевозок из Китая в 10–15% к аналогичному периоду прошлого года. «Мы заметили тенденцию среди наших клиентов на переориентирование своих заявок с железнодорожных или морских перевозок на прямой автотранспорт из Китая»,— отмечает учредитель VIG Trans Игорь Ребельский.

Тенденция к оттоку грузов из Китая с железной дороги на автотранспорт, несомненно, есть, говорит президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская. «Сроки прямой доставки по железной дороге и при мультимодальной перевозке выросли и стали малопредсказуемыми,— говорит она.— Ожидание отгрузки на железной дороге на Дальнем Востоке достигает двух-трех недель, а местами 30 дней и более». Фитинговых платформ давно нет в нужном количестве, полувагоны частично покрывают дефицит, но не решают проблему полностью, добавляет она.

Автоперевозка, отмечает Юлия Шленская, сейчас ненамного дороже прямой перевозки по железной дороге, зато значительно быстрее и более предсказуема по срокам.

«Чем ближе к Новому году, тем острее будет стоять вопрос сроков доставки и гарантий исполнения этих сроков»,— говорит она. В KBT также перевели многих клиентов на прямое автосообщение и взяли на этот тип доставки новых клиентов. Гендиректор Shuttle Logistic Никита Казаринов считает, что отток грузов с мультимодального и железнодорожного сервисов на автоперевозки вызван увеличением сроков и стоимости морской и железнодорожной доставки. По сравнению с первым кварталом цена транспортировки по железной дороге выросла примерно в 1,5 раза и почти достигла тарифа на автоперевозку, оценивает он.

Как перевозка контейнеров железной дорогой стала выгоднее морской

Но в ОАО РЖД оттока импортных грузов из Китая не фиксируют. «С Дальнего Востока идут рекордные объемы контейнеров с импортными грузами, и спрос на перевозку остается крайне высоким»,— уверяют в компании. В ОАО РЖД добавляют, что используют все возможности для своевременного вывоза всех объемов грузов, в том числе назначая дополнительные контейнерные поезда и обеспечивая вывоз контейнеров в полувагонах.

В четвертом квартале, прогнозирует господин Ашуралиев, спрос на автоперевозки будет еще больше. «Мы ожидаем, что в четвертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 года сохранится стабильно высокий рост спроса на автоперевозку, если не произойдет серьезного улучшения провозных мощностей железной дороги»,— говорит Евгений Дятлов. Хотя Михаил Тимофеев ожидает, что с наступлением зимы логистика переориентируется на доставку морем и железной дорогой. Скажутся сложные погодные условия, а после закрытия контрактных обязательств в конце года и в условиях высокого предновогоднего спроса не хватит оставшихся «дозволов» (разрешений на въезд автотранспорта из другой страны), прогнозирует он.

Наталья Скорлыгина

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