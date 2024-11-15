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Коммерсантъ FM
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Погранпереходы испытали перегрузки

Из-за чего на границе с Казахстаном возникли заторы из фур

Транспортные компании рискуют сорвать сроки доставки грузов из-за заторов на границе с Казахстаном. Пробки из большегрузов, как признаются собеседники “Ъ FM”, возникают на фоне роста китайского трафика в Россию через соседнюю республику, но это не единственная причина. Казахстанская таможня досматривает практически каждое транспортное средство. По информации транспортной компании ПЭК, срок ожидания на погранпереходах в ноябре вырос вдвое по сравнению с октябрем. Дожидаться разрешения на въезд можно четыре дня.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным ПЭК, груз из Алматы в Москву может следовать две недели. При этом на 15% поднялась и продолжает расти стоимость доставки. Есть и сезонный фактор — в предновогодний период поток машин и железнодорожных контейнеров вырос почти на треть в сравнении с летом. Кроме того, транспортники указывают на нехватку персонала для оформления машин на границе. Проблема имеет политические и организационные причины, подчеркнул генеральный директор Bedford Group Владимир Ворошилов:

Как перевозка железной дорогой стала выгоднее морской

«Все больше правительство Казахстана следует в русле рестрикций и ограничений. Усиливается контроль, пропускная способность погранпереходов сильно снижается. С точки зрения объемов нагрузка на каждый из них увеличивается. Водители фур из Казахстана и Китая и тех, что следуют транзитом через страну в республики Средней Азии, испытывают проблемы в связи с дополнительной проверкой документов. Вот, собственно, факторы, которые вызвали такое увеличение сроков. Сезонный аспект тоже не следует отметать.

Предновогодний период предусматривает увеличение трафика, и это еще одна причина, которая создала эту ситуацию. В связи с этим стоимость фрахта, соответственно, подрастает».

Полтора года назад Казахстан ввел обязательное оформление сопроводительных накладных на товары при торговле со странами Евразийского экономического союза. Уже в декабре 2023-го трудности на границе дали о себе знать, тогда СМИ писали, что водители были вынуждены даже покупать места в электронной очереди. Теперь службы логистики фиксируют заторы не только на автомобильных переходах, но и на железной дороге. Нередко затруднения устраиваются искусственно. Об этом свидетельствует «блуждающий» характер очередей, которые внезапно могут сокращаться, пояснил главный редактор профильного издания Logistan Григорий Михайлов:

Спрос на автоперевозки из Казахстана и Китая в Россию резко возрос

«Замедления с доставкой грузов возникают регулярно. И, да, есть инфраструктурные ограничения. В некоторых местах они создаются специально, потому что, как мы знаем, таможенные посты — это иногда способ заработать дополнительные деньги теми, кто там работает. То есть провоцируются дополнительные очереди, сложности, а потом продаются способы их обойти ускоренными методами. Пробки касаются и железнодорожных составов. Из-за дисбаланса торговых потоков на подвижных путях оборачиваемость вагонов упала. Из-за этого возникают затруднения с доставкой грузов.

Из-за того, что повышается стоимость морских перевозок, растет спрос на доставку по суше по железной дороге и автомагистралям, соответственно, растут цены на все».

Местные банки в Казахстане перед отгрузкой со складов также производят дополнительные проверки расчетов за товар. Иногда они могут занимать несколько недель, а малейшие нарушения ведут к отмене трансакций. Это может произойти в самый неподходящий момент, поделился исполнительный директор Transasia Logistics Кирилл Латинский: «Требуют государственную таможенную декларацию, сертификаты происхождения товара. Детально изучив эти документы, уже принимают решение о дальнейшей судьбе трансакции. Плюс банки обращают внимание, в адрес какой компании идет платеж. То есть если это, например, какой-нибудь местный производитель, то проблем никаких нет, операции довольно быстро проходят. А если это, например, казахстанская торговая компания, то начинают активно изучать, что это за организация, какой товар она пытается в Россию продать. Если они понимают, что эти структуры специально были созданы для того, чтобы через них осуществлять поставки в РФ, то, разумеется, с ними активно борются — платежи могут висеть около месяца вполне легко».

Казахстан замедляет трансакции

На плечи российского потребителя, отмечают собеседники “Ъ FM”, в конечном счете лягут не только затруднения с переводами, но и сложности на погранпереходах. Самые большие заторы, как пишут ресурсы логистических компаний, сейчас фиксируются в пунктах пропуска в Алтайском крае, Курганской и Челябинской областях.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков

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