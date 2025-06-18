В нескольких районах Смоленской области отключили мобильный интернет

На «некоторых участках территории» Смоленской области ограничили работу мобильного интернета, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Когда вернут доступ к сети — неизвестно. Глава области заявил, что это было сделано ради безопасности населения.

«Прошу с пониманием отнестись к неудобствам. Сотовая связь и проводной интернет продолжат работать»,— написал он в своем Telegram-канале. Он не уточнил, в каких именно районах области был отключен доступ к интернету.

На нынешней неделе интернет также ограничивали во Владимирской и Тюменской областях. Вместе с тем, по данным Ura.ru, еще в 15 регионах наблюдаются проблемы с подключением к сети. Это происходит на фоне участившихся атак беспилотников на регионы РФ.