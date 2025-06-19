Алкоголь запах экзотикой

Крупный производитель спиртных напитков — Алкогольная сибирская группа — может начать разливать аперитив «Экzo». Но сейчас под этой торговой маркой уже выпускается мороженое компанией «Арнест ЮниРусь». Юристы считают маловероятным спор за бренд, поскольку компании зарегистрировали его для разных категорий продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в реестре Росаккредитации, ООО «Рузский купажный завод», входящее в Алкогольную сибирскую группу (АСГ; бренды «Пять озер», Sea Witch, Broom Dry), получило декларацию о соответствии на выпуск аперитивов под торговой маркой «Экzo» со вкусами ананаса-киви, дыни-арбуза, малины-манго. Эта марка зарегистрирована по 33-му классу МКТУ (выпуск алкогольных напитков, за исключением пива) на кипрскую KPO Marketing, аффилированную с АСГ. Под этой товарной маркой продукция пока не выпускается, пояснили “Ъ” в АСГ. Сейчас идет этап изучения спроса и оценки потенциала рынка, добавляют в компании.

Алкогольная сибирская группа — крупный российский производитель алкоголя, основанный в 1993 году. По имеющимся в распоряжении “Ъ” данным участников алкогольного рынка, в январе—апреле компания снизила производство водки на 8%, до 2,1 млн декалитров (дал). За этот период она также произвела 456 тыс. дал ликеро-водочных изделий. Согласно СПАРК, в 2024 году выручка группы увеличилась на 29%, до 56,2 млрд руб., чистая прибыль — в 25,5 раза, до 1,39 млрд руб.

Одноименная торговая марка «Экzo» также принадлежит «Арнест ЮниРусь» (бывшая «Юнилевер Русь»), под которой выпускаются мороженое и фруктовый лед. В компании пояснили “Ъ”, что полученная Рузским купажным заводом декларация не имеет отношения к «Арнесту».

Шанс возникновения претензий у «Арнест ЮниРусь» к АСГ является минимальным, считает патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Регистрация бренда для товаров 33-го класса МКТУ является действенной защитой, поскольку вначале нужно аннулировать данный товарный знак, доказав введение потребителя в заблуждение, поясняет эксперт. «Но пока такая вероятность оценивается как мизерная из-за низкой известности мороженого»,— констатирует он.

По данным исследовательской компании NTech, в рейтинге топ-500 брендов по итогам 2024 года мороженое «Экzo» занимает 14-ю позицию в категории «Мороженое» — его доля составляет 1,2% в российской рознице. Для сравнения: лидерами в категории являются «Коровка из Кореновки» (доля 17%), «Чистая линия» (8,6%), «Свитлогорье» (4,5%). Согласно подсчетам NTech, за 12 месяцев с апреля 2024 года по март 2025 года продажи мороженого в России выросли на 15% в натуральном выражении и на 31% — в денежном год к году.

Основные объемы производства АСГ сконцентрированы на выпуске водки, отмечает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Поэтому сейчас группа ищет для себя новые ниши, где компания могла бы развиваться, поясняет эксперт. По его словам, категория аперитивов остается довольно стабильной: она легка в производстве, и в этом сегменте нет особых проблем с импортозамещением сырья. Сочетание вкусов, указанных в декларации, вероятно, говорит о расширении компанией выпуска соджу, не исключает господин Московский.

АСГ вышла в категорию «Соджу» в феврале 2024 года. Согласно рейтингу A.List, в 2024 году АСГ выпустила 1,71 млн л соджу под одноименной торговой маркой, а второй бренд компании, «Сибса»,— около 0,6 млн л. По данным исследовательской компании «Нильсен», в 2024 году продажи соджу в целом по России выросли на 348% в натуральном выражении, благодаря чему оно стало самым быстрорастущим экзотическим алкогольным напитком в российской рознице (см. “Ъ” от 4 февраля). Соджу имеет потенциал для дальнейшего роста во многом за счет потребителей, готовых экспериментировать с алкоголем, заключает Андрей Московский.

Владимир Комаров