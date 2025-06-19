Коньяк никак не распробуют

Продажи крепкой алкогольной продукции и вина в российской рознице продолжают снижаться уже пятый месяц подряд. В январе—мае 2025 года реализация таких напитков сократилась более чем на 13% год к году, до 80,8 млн дал. Тем не менее по сравнению с продажами в первые четыре месяца текущего года отмечается постепенное замедление отрицательной динамики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дегустация коньяка

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дегустация коньяка

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По итогам пяти месяцев 2025 года розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) продолжают снижаться. В январе—мае они сократились на 13,5%, до 80,8 млн декалитров (дал), следует из оказавшихся в распоряжении «Ъ» данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Несмотря на продолжающееся падение продаж, в РАТК отмечают, что наблюдают постепенное замедление отрицательной динамики как по производству, так и по рознице. Для сравнения: по подсчетам службы, за первые четыре месяца 2025 года снижение реализации крепкого алкоголя составило 14%, до 63,58 тыс. дал.

Продажи спиртных напитков крепостью выше 9% сократились на 2,9%, до 47,25 млн дал. В том числе реализация водки снизилась на 5,8%, до 29,2 млн дал, коньяка — на 11,4%, до 5,16 млн дал, слабоалкогольной продукции — на 89,2%, до 808 тыс. дал.

Положительная динамика продаж наблюдается только у ликероводочных изделий — на 14%, до 7,19 млн дал, и прочих алкогольных напитков — на 3,1%, до 5,48 млн дал.

Как ранее заявлял «Ъ» независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин, падение категории крепкого алкоголя связано с увеличением его розничной стоимости в свете повышения минимальных розничных цен (МРЦ) и акцизов в январе 2025 года. С начала года акциз на этиловый спирт вырос примерно на 15%, до 740 руб. за 1 л. МРЦ у бренди подняли на 17,12%, до 472 руб. за 0,5 л, коньяка — на 17,09%, до 651 руб., водки — на 16,7%, до 349 руб.

По словам коммерческого директора Stellar Group (производитель алкоголя) Александра Гревцова, в сегменте водки снижение продаж сильнее всего сказалось на бизнесе компаний, не диверсифицировавших свои ассортименты. Повышение МРЦ объединило несколько категорий водки — «первая цена», «низкоценовая», «среднеценовая минус» и «среднеценовая» — в одну, что привело к вымыванию наиболее доступных позиций с рынка, объясняет эксперт.

Розничные продажи всех категорий вин, а также плодовой алкогольной продукции тоже снижаются.

Согласно подсчетам аналитиков РАТК, в январе—мае 2025 года реализация тихих вин сократилась на 1,7%, до 22,39 млн дал, игристых — на 3,9%, до 7,9 млн дал. Виноградосодержащие напитки без этилового спирта (ЭС) потеряли — 60,8%, до 103 тыс. дал, виноградосодержащие напитки с ЭС — 9,2%, до 581,1 тыс. дал. Продажи плодовой продукции рухнули на 71,1%, до 1,23 млн дал.

Основная причина снижения спроса на вина — резкое повышение цен, продиктованное ростом пошлин на продукцию из недружественных стран (см. «Ъ» от 15 апреля). В августе прошлого года правительство РФ установило пошлину на импорт вина из недружественных стран на уровне 25%, но не менее $2 за 1 л, против 20% от таможенной стоимости товара ранее.

Владимир Комаров