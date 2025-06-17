Баррель скорее наполовину полон

Достижение пика мирового спроса на нефть ожидается в 2029 году, сообщает МЭА в свежем отчете. К концу десятилетия он составит 105,5 млн б/с. В ближайшие пять лет на рынке произойдут структурные сдвиги: в Китае замедлится рост спроса, а в США — предложения. В краткосрочной же перспективе серьезных изменений в агентстве не ожидают: потребности рынка нынешний уровень производства покрывает полностью. Пространство для некоторой корректировки прогноза на текущий год, впрочем, остается: на него может повлиять развитие конфликта на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потребление нефти, по оценкам МЭА, до конца десятилетия продолжит расти — но ее хватит

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Потребление нефти, по оценкам МЭА, до конца десятилетия продолжит расти — но ее хватит

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пик спроса на нефть будет достигнут в 2029 году и составит 105,5 млн баррелей в сутки (б/с), следует из отчета МЭА «Нефть 2025: анализ и прогноз до 2030 года». Оценка роста спроса повышена в последнем докладе незначительно — на 100 тыс. б/с. Прогнозирование пика к концу десятилетия объясняется замедлением глобального экономического роста (в том числе в связи с торговой напряженностью), а также более быстрым, чем предполагалось, замещением нефти в транспортном секторе и производстве электроэнергии. Отметим, оценки агентства традиционно расходятся с ожиданиями ОПЕК (в организацию входят в основном экспортеры нефти), в которой достижения пика спроса в среднесрочной перспективе (до 2050 года) не ждут.

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При сохранении прогноза для большинства стран в МЭА скорректировали его для Китая — страна, которая вносит основной вклад в рост спроса на нефть, достигнет пика потребления уже в 2027 году, а не в 2028-м, как предполагалось ранее. Изменение оценки связано с прогнозируемым сокращением внутреннего спроса, а также всплеском продаж электромобилей. Отметим, по оценкам аналитической компании EV Volumes, объем мирового рынка электромобилей с 2021 года вырос почти втрое — причем две трети его приходится на Китай. Число зарегистрированных в стране электрокаров за последние три года выросло на 250%.

По оценкам МЭА, вклад КНР в рост спроса на нефть в ближайшие пять лет снизится, его отчасти компенсирует расширение потребления в Индии и других развивающихся странах.

Другой тренд, который МЭА прогнозирует в свежем отчете,— замедление роста предложения в США к 2030 году. Впрочем, даже с учетом ожидаемого сокращения инвестиций в нефтедобычу страна останется крупнейшим источником роста поставок среди стран, не входящих в ОПЕК. Весомый вклад в рост предложения будут вносить также Канада, Бразилия, Гайана и Аргентина.

Отдельно для России прогнозы в докладе не приводятся. Оценки же нефтеэкспорта в мае свидетельствуют о его продолжающемся спаде: поставки нефти и нефтепродуктов сократились за месяц на 230 тыс. б/с, до 7,3 млн б/с. Доходы на фоне общего снижения цен в мире сократились на $480 млн, до $12,6 млрд; причем доходы от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с февраля 2021 года, нефтепродуктов — до минимума с июня 2023-го, полагают в МЭА.

Общие краткосрочные прогнозы в последнем докладе изменены незначительно: так, оценка роста спроса в 2025 году снижена на 20 тыс. б/с, до 720 тыс. б/с. Некоторая корректировка связана с пересмотром фактического потребления во втором квартале. В результате ожидается, что спрос в текущем году составит 103,76 млн б/с. Аналитики прогнозируют, что предложение нефти при этом вырастет на 1,8 млн б/с (оценка по сравнению с майским отчетом повышена на 200 тыс. б/с), до 104,9 млн б/с.

Превышение предложения над спросом позволяет МЭА прогнозировать устойчивость нефтяного рынка, несмотря на новую фазу войны Ирана и Израиля. Впрочем, в агентстве признают и растущие из-за эскалации конфликта риски, один из них — угроза перекрытия Ормузского пролива, которая уже спровоцировала рост стоимости страхования и фрахта (см. “Ъ” от 16 июня). По последним оценкам агентства, через пролив проходит около 25% всех мировых поставок нефти.

Кристина Боровикова