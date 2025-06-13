«Цены на нефть улетят в новую реальность»

Нефтяные цены пошли вверх на фоне эскалации между Ираном и Израилем. Августовские фьючерсы на марку Brent дорожают почти на 7%, торгуясь в районе $74 за баррель. Укрепляется российский рынок акций. Наибольший прирост показывали бумаги «Роснефти», почти 4%. Крепнет к основным валютам и рубль. На межбанковском рынке курс евро теряет более 1%, торгуясь ниже 92 руб., за доллар дают 79,5 руб. Юань на Мосбирже опустился ниже 11 руб. Что может ждать рынки? Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов допускает, что в случае ответа Ирана фьючерс на нефть марки Brent взлетит до уровня $80-85 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

— Любые алгоритмы говорили о том, что цены на нефть вырастут на 10-15%, в моменте они так и подскочили, потом скорректировались. Растет золото, падают рынки акций, растет американский доллар. Россия получает преимущество в такой конфигурации: у нас нефтяные акции идут вверх, индекс идет вверх, и рубль укрепляется. Но нужно учитывать, что сегодня выходной, не все крупные игроки включены в процесс. И главные события будут разворачиваться уже во второй фазе, когда мы узнаем, что и как ответит Иран. Пострадали те, у кого были короткие позиции по нефти. Но информация на протяжении трех дней просачивалась о том, что все готовится. Держать короткую позицию в таких условиях — это просто безумие. Их и закрывали, потому что фьючерсы выросли прилично и до ударов. Здесь чистая реакция. Если будет серьезный иранский ответ, то по Brent фьючерс уйдет куда-нибудь в район $80, может быть, $85.

Дальше надо смотреть, что будет происходить с поставками нефти и газа в Персидском заливе. Если Иран и Израиль начнут серьезную и длительную военную кампанию, то последствия могут быть самые печальные для тех стран, у которых серьезный энергодефицит, прежде всего для Европы. Это уже глобальная тема, моментально все перекроется. И тогда цены на нефть улетят в новую реальность — $100 за баррель и так далее. Что будет с газом, вообще непонятно. Если это будет перед зимним периодом, тогда все это выливается в очень нехорошую картину для глобальной экономики. Если плохо для экономики глобальной, то плохо и для Российской Федерации.

Но с точки зрения продажи энергоресурсов понятно, что командовать парадом будут в Кремле.

Фьючерсы на американские акции продолжили падать после ударов Израиля по Ирану. Накануне Уолл-стрит закрылась снижением, в том числе из-за напряженности на Ближнем Востоке.

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Олег Богданов