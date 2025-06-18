АвтоВАЗ ожидает снижения продаж на 20–25%

АвтоВАЗ скорректирует производственный план на 2025 год. Концерн ожидает снижения продаж на 20–25%, до 367,2 тыс. автомобилей. Об этом рассказал ТАСС глава компании Максим Соколов.

Он назвал сокращение производственного плана «совершенно очевидным и логичным». При этом он отметил, что продажи Lada «идут чуть лучше», чем в целом продажи на российском авторынке.

«Пока мы планируем сократить объемы производства чуть меньше, чем общий процент сокращения рынка. У нас падение рынка в целом на 30–35% всего по продажам легковых автомобилей»,— уточнил господин Соколов.

В январе—мае 2025 года продажи автомобилей Lada упали на 26,3% в годовом выражении. Президент АвтоВАЗа ожидает, что продажи Lada в июне могут составить 30 тыс. штук. Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что АвтоВАЗ может сократить производственный план из-за снижения спроса на его автомобили.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Автомобили подлежат восстановлению».