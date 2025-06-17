Автомобили подлежат восстановлению

Рынок новых легковых машин может вернуться к уровню продаж довольно успешного прошлого года уже в 2026 году, прогнозируют «Технологии Доверия» (ТеДо, ранее российское подразделение PwC). В основном надежды возлагаются на смягчение денежно-кредитной политики и отложенный спрос. При этом прошлогодние показатели рынка почти вдвое уступают результатам десятилетней давности, когда продажи вплотную приблизились к отметке 3 млн автомобилей. В ближайшем будущем до прошлых пиков добраться будет сложно, но до 2 млн штук к 2030 году — вполне возможно дотянуться, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в РФ восстановятся до уровня 2024 года, показавшего неплохую динамику на фоне дефицита предыдущих периодов, уже в 2026 году. Это следует из базового прогноза аудиторско-консалтинговой компании «Технологии Доверия» (ТеДо). При пессимистичном раскладе, ожидают аналитики, рынок достигнет таких показателей не ранее 2028 года.

В ТеДо оценивают авторынок 2024 года аналогично «Автостату»: в 1,57 млн новых легковых машин. В 2025 году, по подсчетам консалтинговой компании, продажи при базовом сценарии сократятся на 7%, до 1,46 млн штук, при стабилизирующем — на 2%, до 1,54млн штук, пессимистичном — на 19%, до 1,27 млн штук. В 2026 году авторынок прогнозируется в объеме 1,57 млн, 1,64 млн и 1,36 млн автомобилей соответственно.

Базовый сценарий ТеДо предполагает рост доходов населения, умеренное подорожание автомобилей, распродажу остатков и увеличение стоимости владения машиной. При стабилизирующем добавляется снижение ключевой ставки, расширение ассортимента, появление новых игроков и углубление локализации текущих. Пессимистичный сценарий сопровождается ослаблением рубля, сохранением ключевой ставки, сокращением предложения и накоплением стоков.

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич соглашается, что в 2026 году рынок способен приблизиться к цифрам 2024 года, но главное условие — ключевая ставка на уровне 17–18%. «При такой ставке даже с актуальным курсом валют спрос на автомобили может существенно вырасти»,— уверен он. Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев вторит, что продажи на уровне 1,6 млн автомобилей достижимы при условии оживления кредитных механизмов и разворота интереса к лизингу.

«Ставка в этом случае должна варьироваться в диапазоне 12–14%, как это было в 2023 году»,— уточняет он. Директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинг» Николай Фомин также ждет восстановления до уровней 2024-го в 2026 году при благоприятном развитии событий.

По мнению директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, восстановление авторынка до 1,6 млн автомобилей вряд ли возможно ранее 2027 года. В 2026 году, согласно подсчетам топ-менеджера, рынок, вероятно, достигнет 1,4 млн штук. Среди факторов, которые будут определять спрос на автомобильном рынке, помимо ставки ЦБ, курса валют и общего состояния экономики господин Иванов отмечает геополитику. «Покупка автомобиля — это очень эмоциональное событие, и людям проще на это пойти, когда общий фон — положительный и оптимистичный. В моменты турбулентности такие большие траты, как правило, большая часть откладывает»,— считает он. При сохранении текущих экономических факторов, полагает коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, рынок 2026 года будет на уровне текущего. Однако топ-менеджер не исключает восстановления продаж до 1,6 млн штук. Этому в том числе может способствовать локализация производства китайских автомобилей, что даст больше шансов потребителям получать разные льготы от государства, стимулирующие рост продаж, рассуждает он.

Машины китайских брендов пока не входят в топ-10 марок в российском автопарке. Согласно исследованию ТеДо, лидеры здесь не менялись с 2022 года: Lada, Toyota, Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Ford и Mitsubishi. Хотя главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков прогнозирует, что марки из КНР появятся в этом списке в ближайшие два-три года и первой среди них, вероятно, станет Chery.

Господин Кадаков говорит, что неплохие результаты 2024 года, сопоставимые с показателями 2019–2021 годов, были достигнуты в определенной степени неожиданными факторами: ростом ставки и изменениями правил ввоза машин. Но, указывает он, прошлогодние показатели гораздо хуже 2014 года, когда продажи стремились к 2,9 млн штук. По оценке эксперта компании «Эйлер» Владимира Беспалова, до прошлых пиков в ближайшей перспективе рынок новых машин вряд ли достигнет, однако планка в 2 млн штук может быть взята к 2030 году.

Наталия Мирошниченко