Власти Испании назвали причины апрельского блэкаута в стране

Министерство экологии и демографии Испании представило итоги расследования причин масштабного блэкаута, оставившего без электричества всю Испанию и Португалию 28 апреля. Как отмечается в докладе министерства, сбой в энергосистеме был «многофакторным», но его причиной точно не была какая-нибудь кибератака.

Как сообщила министр Сара Аагесен, главные причины технического и организационного характера. За несколько дней до блэкаута в энергосети Испании отмечались незначительные скачки напряжения, которые к утру 28 апреля стали сильнее, а затем в какой-то момент особенно сильные скачки в течение пяти секунд разбалансировали систему. Неудачные решения балансирования, принятые оператором Red Electrica, способствовали усилению проблемы, система была перегружена и отключилась. «Все это произошло за какие-то 12 секунд, и большая часть потери напряжения пришлась на первые 5 секунд»,— отметила министр. По итогам расследования специалисты предложили ряд мер по предотвращению возможного повторения таких ситуаций в будущем.

За время блэкаута, продолжавшегося менее суток, Испания потеряла 15 ГВт электроэнергии, или 60% производимого объема. Электричество пропадало также в соседней Португалии, чья энергосистема связана с испанской. Электроснабжение в регионе было восстановлено лишь к утру 29 апреля. Испанские СМИ сообщали о гибели как минимум пяти человек из-за отсутствия электричества.

Алена Миклашевская