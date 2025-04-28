В Испании и Португалии пропало электричество

Почти на половине территории Испании прекращена подача электроэнергии. Без электричества остались в том числе Валенсия, Мадрид, Барселона и Севилья, сообщает местная газета Levante. По ее данным, света также нет в Португалии. Аналогичные сведения приводит агентство Reuters.

Levante пишет, что в Валенсии перестали работать светофоры, лифты, метро и трамваи. Также в городе недоступны интернет и мобильная связь. Кроме того, по всей стране зафиксировано падение напряжения на путях железных дорог, из-за чего приостановлено движение высокоскоростных поездов.

Испанское агентство EFE уточняет в соцсети X, что свет пропал около 12:30 по местному времени (13:30 мск). С чем связан масштабный блэкаут, пока неизвестно. Оператор энергосистемы Red Electrica заявил, что совместно с распределительными компаниями работает над восстановлением поставок электричества.