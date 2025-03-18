До лета свободы не видать

Как стало известно «Ъ», сумма взяток, инкриминируемых экс-главе столичного департамента культуры Александру Кибовскому, превысила 200 млн руб. При этом чиновнику вменяется теперь не только получение их в рублях, но и валюте. Сам подследственный, несмотря на наличие в деле трех фигурантов, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве, вину категорически не признает. При этом экспертиза по самому первому эпизоду — в покушении на мошенничество при закупке оборудования и мебели — констатировала ущерб в семь раз меньше изначально заявленного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава московского департамента культуры Александр Кибовский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Экс-глава московского департамента культуры Александр Кибовский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным «Ъ», первоначально Александру Кибовскому следователем столичного ГСУ СКР вменялось получение в период с 2017 по 2023 год восьми взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в составе организованной группы. В нее, по версии следствия, поимо главного фигуранта входили бывший советник господина Кибовского, заместитель директора ГКУ Москвы «Технический центр департамента культуры», а ныне пенсионер Сергей Балясников, директор ООО «Евроком» Андрей Нероденков и его заместитель Константин Яковлев, а также неустановленные лица. Следствие, в частности, установило, что Яковлев получил от предпринимателя Андрея Галяева для Кибовского взятку в размере 114,5 млн руб.

Бизнесмен платил деньги чиновникам за то, чтобы подконтрольные ему организации в 2016–2022 годах выигрывали торги с депкультом и подведомственными ему учреждениями на заключение госконтрактов на поставку мебели, интерьера и оборудования.

Также следователи выяснили, что с ноября по декабрь 2021 года Яковлев совместно с соучастниками из организованной группы, в том числе с Кибовским и Нероденковым, получил через директора Объединенной дирекции по развитию парков культуры и отдыха города Москвы Викторию Хабалонову 20 млн руб. Взяткодателем в этом случае выступил директор ООО «Элит Групп» Алексей Капустин. В результате его компания в 2021 году выиграла торги на заключение госконтрактов по выполнению строительных работ.

Дело в отношении предпринимателя и Хабалоновой, очевидно, будет прекращено, как в отношении лиц, добровольно сообщивших о совершенных преступлениях.

Стоит отметить, помимо восьми ранее вмененных Кибовскому эпизодов, следствие в дальнейшем установило еще два, официальное обвинение по которым, впрочем, пока не предъявило. В одном из них, как узнал «Ъ», речь идет о получении чиновником с 16 января по 8 декабря 2023 года более 97,6 млн руб. от гендиректора АО «Ренессанс-Реставрация» Ивана Селило.

Средства, как утверждает следствие, тот перечислил на расчетные счета подконтрольных Андрею Нероденкову организаций, получив возможность заключить с Московским государственным театром эстрады три госконтракта на выполнение строительно-реставрационных работ.

Их сумма превысила 3 млрд руб.

Помимо этого, следствие полагает, что Кибовский получил с февраля по март 2019 года от гендиректора ООО «РСК "Архитектурное наследие"» Алексея Ивлиева взятку в сумме $137 тыс., или 9 млн руб. по курсу тех лет за заключение в 2018 году 11 госконтрактов на выполнение ремонтно-реставрационных работ на общую сумму 135 млн руб.

Ивлиев, которому предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере, был арестован по этому делу одним из последних 22 января 2025 года, тогда как Балясников, Нероденков, Яковлев и Галяев — еще в декабре 2023 года.

При этом если Кибовский, Нероденков и Балясников вину категорически отрицают и по-прежнему остаются в СИЗО, то трое других фигурантов — Яковлев, Галяев и Селило, дав признательные показания, смогли выйти под домашние аресты.

Настаивая 17 марта в Замоскворецком райсуде на продлении Кибовскому и Ивлиеву меры пресечения, представитель ГСУ СКР, в частности, апеллировал к тому, что следствию необходимо дать окончательную правовую оценку действиям Хабалоновой, а также выделить в отдельное производство уголовные дела в отношении заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве Яковлева, Галяева и Селило. Им требуется предъявить обвинение в окончательной редакции и ознакомить с материалами дел, которые в дальнейшем будут рассмотрены в особом порядке — без исследования доказательств, что позволит им получить более мягкие сроки.

Кибовский и Ивлиев возражали против своего дальнейшего нахождения в неволе, заявляя о недоказанности обвинения. Так, Александр Кибовский сделал упор на первом пункте своего обвинения — в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, фигуранты с марта 2023 года по 7 ноября 2023 года создали условия, при которых ООО «Градиент», подконтрольное соучастникам, одержало победу в аукционах на заключение десяти госконтрактов с депкультом на поставку оборудования, мебели и интерьера для ГБУК «Объединение культурных центров» на общую сумму 155 млн 650 тыс. руб. Следствие считает эту сумму заведомо завышенной на не менее 38 млн руб., которые и планировали похитить, однако свои противоправные действия соучастники не смогли довести до конца. На расчетный счет «Градиента» поступило порядка 34 млн руб., а оставшаяся часть не была перечислена, так как их задержали.

Кибовский отметил, что проведенная спустя 14 месяцев после начала расследования экспертиза в ГБУ «Московский исследовательский центр», которое осуществляет экспертизы для правоохранительных органов, пришла к неожиданному выводу: «Вместо 38,6 млн руб. по шести контрактам, о которых всегда уверенно говорило следствие, осталось лишь 5,5 млн руб. А по всем 10 контрактом следователи насчитали только 7 млн руб.,— указал фигурант.— То есть вместо не раз громко заявленных 30% эксперты стороны обвинения, априори не имеющие возможности ничего "не найти", подтвердили лишь 4% завышения цены, что в 7–8 раз меньше изначально заявленного».

В свою очередь, адвокат Кибовского Юлия Потапова отметила, что даже с таким результатом защита «по ряду причин» не согласна. По ее словам, при назначении экспертизы следствие не учло ни одного из многочисленных вопросов и уточнений защиты. В итоге в заключении не были учтены расходы поставщика на участие в конкурсных процедурах, в частности, оплата банковской гарантии в размере 1,5% от стоимости контрактов. Кроме того, эксперты «честно указали», что саму мебель они не видели, а оценивали ее заочно, без артикулов, по номенклатуре, предоставленной следователем.

«Из-за этого у самих специалистов разница в оценке одних и тех же предметов порой отличается на 10–15%»,— сказала адвокат. Госпожа Потапова заявила, что «если учесть все реальные обстоятельства», то, по мнению защиты, «никакого завышения цен на мебель не окажется вовсе, назвав данный эпизод «вымышленным» и возбужденным специально для того, чтобы получить от заключенных в СИЗО фигурантов признательные показания. Адвокат призвала суд ходатайство следствия отклонить.

Однако прокуратура поддержала ГСУ СКР, и суд оставил Кибовского в СИЗО до 22 июня. Аналогичное решение было принято и в отношении Ивлиева.

Защитник Кибовского заявила, что обжалует принятое решение.

«Александр Владимиров не признает вину ни по одному эпизоду»,— подчеркнула Юлия Потапова. Адвокат добавила, что ее подзащитный уже восемь месяцев продолжает добиваться отправки на СВО, однако «следствие этому препятствует». Адвокат рассказала, что недавно следователи не дали согласие на проход к обвиняемому в «Матросскую Тишину» специалистов для проведения осмотра, который требуется перед заключением контракта. «Отказы следствия мы обжалуем в прокуратуре и Замоскворецком суде»,— сказала она, добавив, что, находясь под стражей, ее подзащитный занимается творчеством. Недавно он выпустил очередную книгу, посвященную анализу русских портретов.

Мария Локотецкая