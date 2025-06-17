Tasnim: Иран начал новую волну ударов по Израилю

Иран начал десятую серию атак с использованием ракет и беспилотников по территории Израиля, передает Tasnim. Как пишет агентство, Корпус стражей исламской революции запустил в том числе «множество баллистических ракет по важным стратегическим целям».

Армия обороны Израиля подтвердила запуск ракет с территории Ирана. Жителям страны рекомендовали перейти в укрытия. Ранее AFP писало о взрывах в Тегеране. Tasnim пишет, что над территорией Ирана сбили несколько беспилотников и дронов

13 июня Израиль объявил о начале операции «Нация как лев», целью которой стало уничтожение ядерной программы Ирана. Обе страны провели примерно по десять массированных ракетных атак. Власти Израиля заявляли о как минимум 24 погибших и 640 пострадавших, власти Ирана — о 220 погибших и 1,8 тыс. пострадавших.

Подробнее — в материале «Ъ» «Диверсия огромного масштаба».

Петр Бузлаев