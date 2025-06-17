«Русавиапром» ожидает начало серийных поставок «Байкалов» не ранее 2030 года

Глава «Русавиапрома» Алексей Крюков сообщил в интервью «Ъ», что серийные поставки легких самолетов «Байкал», которые должны прийти на смену «кукурузкникам» (модель Ан-2), начнутся не ранее 2030 года. Производитель «Байкала» Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует начать первые поставки уже в 2026-м. Сейчас, согласно комплексной программе развития авиаотрасли, до 2030 года должно быть произведено 139 «Байкалов».

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«На сегодня у "Байкала" нет сердца, нет двигателя. Сертификационные процедуры в этом проекте могут уйти еще на два-три года вправо»,— сказал Алексей Крюков.

Русавиапром — частная компания из Новосибирска, которая производит ТВС-2МС — это модификация «кукурузника» Ан-2 с заменой поршневого двигателя АШ-62ИР на турбовинтовой TPE331-12 (Honeywell), а четырехлопастного винта АВ-2 на пятилопастный Hartzell.

Другой возможной причиной переноса сроков может быть подготовка к производству, считает господин Крюков. «Когда вам нужно производить пять самолетов в год, как сейчас предполагает УЗГА,— это один штат людей, одно производство, один заготовительный участок, одни соисполнители-поставщики. Когда вам нужно производить десятки самолетов в год — это совершенно другая кооперация»,— пояснил он.

По словам главы «Русавиапрома», только подготовка к серийному производства, по оптимистичным прогнозам, может занять до двух лет. В реальности же этот период будет продолжаться около пяти лет, добавил Алексей Крюков.

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