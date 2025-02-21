Как модифицировали Ан-2

Ан-2 разработан в 1947 году. Его производство в СССР продолжалось до 1971 года, всего было построено около 18 тыс. самолетов. Сейчас в РФ насчитывается около 1,2 тыс. На Ан-2 до сих пор эксплуатируется поршневой девятицилиндровый двигатель АШ-62ИР, разработанный в 1938 году в ОКБ А. Д. Швецова на основе американского Wright R-1820 образца 1931 года.

В 1960-х годах в связи с постепенным устареванием конструкции самолета начали появляться идеи о его ремоторизации — замене поршневого двигателя на более современный, турбовинтовой. Стоимость одного самолета тогда составляла 65 тыс. руб.

В 1967 году был представлен проект самолета Ан-3 с турбовинтовым двигателем ТВД-10А разработки Омского МКБ В. А. Глушенкова. Из-за сокращения МКБ работы по двигателю тогда были приостановлены и возобновились лишь в 1978 году. К 1991 году испытания Ан-3 с новым вариантом двигателя ТВД-20 были закончены, но серийное производство не началось из-за распада СССР.

В конце 1990-х проект был реанимирован. Омское ПО «Полет» после сертификационных испытаний начало переделывать Ан-2 в Ан-3Т, увеличив мощность двигателя с 1000 до 1325 л. с., длину фюзеляжа с 12,7 до 14 м, полезную нагрузку с 1,3 тыс. до 1,8 тыс. кг. Из-за высокой стоимости модернизации (от 7,5 млн до 12 млн руб.) производство Ан-3Т было прекращено в 2009 году. Всего за десять лет было построено 25 самолетов.

В 2010 году работы по модернизации Ан-2 начались уже по заказу Минпромторга. Сибирский НИИ авиации имени Чаплыгина предложил заменить советский АШ-62ИР на двигатель ТРЕ-331-12 американской Honeywell c сохранением конструкции планера и установкой пятилопастного винта. Для производства модернизированной версии под названием ТВС-2МС в 2011 году в Новосибирске было создано предприятие «Русавиапром». С 2011 года им выпущено 25 ТВС-2МС. Средняя стоимость самолета составляет около 200 млн руб. В 2022 году Минпромторг отказал «Русавиапрому» в выделении 9 млрд руб. на ремоторизацию, сославшись на отсутствие у ТВС-2МС сертификата.

Андрей Егупец