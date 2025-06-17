В угле топят льготы

Правительство готово профинансировать из бюджета скидку на вывоз угля на экспорт железной дорогой на северо-запад и юг на 6 млрд руб. Это примерно треть суммы, необходимой для нулевой рентабельности, по оценке аналитического центра ТЭК Минэнерго. Кроме того, в связи с отказом компаний даже от гарантированных объемов экспорта на восток власти хотят выставить в качестве условия предоставления квоты Хакасии «вези или плати». Участники рынка считают, что скидка для юга не даст результатов, поскольку грузопоток ограничен железной дорогой. А у Хакасии при текущих ценах вряд ли есть интерес к экспорту угля на восток, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Власти готовы выделить ОАО РЖД на компенсацию скидки в 12,8% для угольщиков, отправляющих свою продукцию в порты Северо-Запада и Юга, 6 млрд руб. Это следует из протокола совещания у главы правительства Михаила Мишустина 29 мая (есть у “Ъ”). Скидка к железнодорожному тарифу в 12,8% была принципиально одобрена президентом 7 мая, монополии ее должны компенсировать из бюджета (см. “Ъ” от 13 мая). Адресаты скидки — организации угольной отрасли Сибирского федерального округа, тип угля не указан.

Эксперты и участники рынка расходятся в оценке достаточности суммы. Источник “Ъ” в угольной отрасли отмечает, что 6 млрд руб. мало при нынешних ценах и курсе. По его словам, южному направлению скидка позволит лишь увеличить цену перевалки: ни одна дополнительная тонна туда не поступит потому, что поток на юг ограничен не экономикой, а железнодорожной инфраструктурой.

Согласно мартовскому исследованию АЦ ТЭК Минэнерго, для вывода экспорта угля в нулевую рентабельность на скидку в 12,8% необходимо 17 млрд руб.: 12 млрд руб. — применительно к северо-западу, 5 млрд руб. — к югу.

По оценкам партнера NEFT Research по консалтингу Александра Котова, учитывая убыточность экспорта угля из Кузбасса через порты Юга и Северо-Запада на уровне 2–2,5 руб. за тонну, согласованная скидка простимулирует поставки на запад в объеме не более 3 млн тонн. Независимый промышленный эксперт Максим Худалов считает, что этой компенсации должно хватить на 24–25 млн тонн, что больше половины возможных при текущих ценах объемов экспорта угля в западном направлении. По оценкам старшего аналитика ЦЦИ Романа Шагалова, при выделении 6 млрд руб. поддержка угольным компаниям будет оказана при экспорте 9–9,5 млн тонн.

Размер выплаты на скидку — не единственное ограничение, предложенное правительством. Как сказано в протоколе, угольщикам Хакасии гарантированные объемы экспортных поставок на восток предлагается предоставить на условиях «вези или плати». Об обсуждении таких условий сообщало правительство Хакасии, что косвенно свидетельствует о потере привлекательности и восточным направлением, наиболее маржинальным для российского угля (см. “Ъ” от 27 мая).

В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что заинтересованы «в увеличении реальных объемов перевозок»: завышение объема заявок над имеющейся грузовой базой снижает возможности приема к перевозке иных грузов, нарушает технологию и ухудшает экономику работы железнодорожного транспорта. По данным Института экономики и развития транспорта, указывают в ОАО РЖД, в мае к погрузке по согласованным заявкам не предъявлено 5,8 млн тонн угля, в том числе на экспорт — 4,4 млн тонн, из них в восточном направлении — 3 млн тонн. Реализация принципа «вези или плати», добавили в компании, позволит избежать намеренного искажения объема потребности в перевозках, повысить прогнозируемость грузопотоков, обеспечить гарантии окупаемости инвестпроектов по развитию инфраструктуры и в целом увеличить эффективность работы железнодорожного транспорта.

При большей привлекательности экспорта угля для угольщиков в восточном направлении, где нетбэк примерно на 100–200 руб. на тонну больше, чем на юге и северо-западе, формула «вези или плати» несет риски штрафов в случае невывоза заявленных объемов, предостерегает Александр Котов. По его словам, в условиях слабого спроса на основных рынках — в Индии и Китае, что оказывает давление на стоимость угля с доставкой в эти страны, экспорт на восток для многих российских компаний становится невыгодным. «В настоящее время прогнозируется снижение выработки электроэнергии на угле в Индии и Китае. Некоторые трейдеры склонны придерживать свои грузы в ожидании восстановления цен, однако, по мнению отдельных участников рынка, цены, вероятно, продолжат снижаться»,— указывает аналитик. Максим Худалов полагает, что Хакасия при текущих ценах сама вряд ли повезет уголь на восток. «Надежда лишь на то, что цены на уголь поднимутся к концу года, и тогда это предложение может сработать»,— отмечает эксперт.

Наталья Скорлыгина, Полина Трифонова