Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что строительство мусоросжигательного завода (МСЗ) в Казани приостановлено. Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину на рабочей встрече. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Ростеха» сообщил Путину о заморозке строительства МСЗ в Казани

Фото: пресс-служба президента РФ Глава «Ростеха» сообщил Путину о заморозке строительства МСЗ в Казани

Фото: пресс-служба президента РФ

«Оставшиеся три завода — два завода в Подмосковье, один в Казани — мы вынуждены будем заморозить до лучших времен, когда будут более "дешевые" деньги или какая-то помощь от государства, если возможно, появится», — сказал господин Чемезов.

Проект строительства пяти МСЗ начался в 2019 году. Планировалось возвести четыре завода в Московской области и один — в Казани. Из-за пандемии и санкционных ограничений реализация проекта замедлилась, и первый завод был сдан только в декабре 2024 года. По словам главы «Ростеха», все объекты изначально строились без участия бюджета — за счет частных инвестиций, в том числе кредитных средств.

Изначально объект планировали запустить в конце 2022 года. В 2023-м было принято решение переориентировать проект на китайские технологии. Новым технологическим партнером выступила компания Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., LTD, которая должна поставить необходимое оборудование. В декабре 2024 года мэр Казани Ильсур Метшин заявлял, что контракт с китайской стороной заключен и поставка оборудования находится в стадии исполнения. «Ъ Волга-Урал» также сообщал, что начало поставок оборудования для МСЗ ожидается осенью 2025 года.

В апреле 2024 года власти Татарстана уже сообщали, что строительство МСЗ в поселке Осиново приостановлено. Тогда премьер-министр республики Алексей Песошин объяснял это задержкой с поставками оборудования. Позже срок ввода завода перенесли с 2025 года на 31 декабря 2026 года — соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Анар Зейналов