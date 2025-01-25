Начало поставок ключевого оборудования для строящегося завода по энергоутилизации отходов (МСЗ) под Казанью ожидается осенью 2025 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе «РТ-Инвест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начало поставок оборудования для МСЗ под Казанью ожидается осенью 2025 года

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Начало поставок оборудования для МСЗ под Казанью ожидается осенью 2025 года

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Первый платеж по договору поставки оборудования с китайской корпорацией был осуществлен в 2024 году, отметили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе подчернкули, что впервые автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) для подобного завода разработают российские компании. Ранее такие системы поставляла финская компания.

Строительство мусоросжигательного завода в Татарстане началось в 2020 году в Зеленодольском районе. Оператор проекта — компания «АГК-2», дочерняя структура «РТ-Инвест», входящая в госкорпорацию «Ростех», — первоначально планировала завершить проект к концу 2022 года. Однако запуск завода был отложен из-за пандемии коронавируса, а затем — в связи со спецоперацией на Украине.

В 2023 году власти Татарстана приняли решение переориентировать проект на китайские технологии. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко подтвердила, что новым технологическим партнером станет китайская компания Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., LTD., которая обеспечит поставку оборудования.

Затем сроком открытия мусоросжигательного завода в Татарстане назывался конец 2025 года. Однако позже стало известно, что ввод в эксплуатацию отложен еще на год — до 31 декабря 2026 года. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В декабре 2024 года мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что контракт на поставку оборудования для МСЗ заключен и находится в стадии реализации.

Анар Зейналов