Начало поставок оборудования для МСЗ под Казанью ожидается осенью 2025 года
Начало поставок ключевого оборудования для строящегося завода по энергоутилизации отходов (МСЗ) под Казанью ожидается осенью 2025 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе «РТ-Инвест».
Начало поставок оборудования для МСЗ под Казанью ожидается осенью 2025 года
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Первый платеж по договору поставки оборудования с китайской корпорацией был осуществлен в 2024 году, отметили в пресс-службе.
Кроме того, в пресс-службе подчернкули, что впервые автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) для подобного завода разработают российские компании. Ранее такие системы поставляла финская компания.
Строительство мусоросжигательного завода в Татарстане началось в 2020 году в Зеленодольском районе. Оператор проекта — компания «АГК-2», дочерняя структура «РТ-Инвест», входящая в госкорпорацию «Ростех», — первоначально планировала завершить проект к концу 2022 года. Однако запуск завода был отложен из-за пандемии коронавируса, а затем — в связи со спецоперацией на Украине.
В 2023 году власти Татарстана приняли решение переориентировать проект на китайские технологии. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко подтвердила, что новым технологическим партнером станет китайская компания Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., LTD., которая обеспечит поставку оборудования.
Затем сроком открытия мусоросжигательного завода в Татарстане назывался конец 2025 года. Однако позже стало известно, что ввод в эксплуатацию отложен еще на год — до 31 декабря 2026 года. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В декабре 2024 года мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что контракт на поставку оборудования для МСЗ заключен и находится в стадии реализации.