Контракт на поставку оборудования для Казанского МСЗ заключен и уже реализуется

Контракт на поставку оборудования для Казанского мусоросжигательного завода (МСЗ) заключен и находится в стадии реализации. Об этом, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Контракт по оборудованию уже заключен, и он находится в стадии реализации. Строймонтаж выполнен на 25%»,— отметил градоначальник.

Мэр уточнил, что прогнозные сроки завершения строительства мусоросжигательного завода составляют три года, однако конкретную дату называть отказался. Также в республике появятся семь комплексов по переработке отходов, которые будут сортировать мусор перед его сжиганием. Это решение необходимо, так как мощности существующих полигонов в Казани исчерпаны.

Господин Метшин также отметил, что данный производитель уже построил 177 аналогичных заводов.

Строительство мусоросжигательного завода в Татарстане началось в 2020 году в Зеленодольском районе. Оператор проекта — компания «АГК-2», дочерняя структура «РТ-инвест», входящая в госкорпорацию «Ростех» — первоначально планировал завершить проект к концу 2022 года. Однако запуск завода был отложен из-за пандемии коронавируса, а затем — в связи со спецоперацией на Украине.

В 2023 году власти Татарстана приняли решение переориентировать проект на китайские технологии. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко подтвердила, что новым технологическим партнером станет китайская компания Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., LTD., которая обеспечит поставку оборудования.

Затем сроком открытия мусоросжигательного завода в Татарстане назывался конец 2025 года. Однако позже стало известно, что ввод в эксплуатацию отложен еще на год — до 31 декабря 2026 года. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Анар Зейналов