Роскосмос запланировал более 20 космических пусков на 2025 год

Роскосмос планирует увеличить количество запусков ракет с космодромов России — с 17 запусков за 2024 год до 20 в 2025 году. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«В 2022 году было 22 запуска обеспечено, в 2023 — 19, в прошлом — 17. Надеемся, что в этом году этот тренд мы чуть-чуть изменим, у нас начнется рост, и будет более 20 запусков»,— сказал господин Баканова (цитата по ТАСС).

В мае глава «Роскосмоса» анонсировал запуск новой ракеты «Союз-5», который состоится в декабре 2025 года на базе совместного российско-казахстанского космического ракетного комплекса «Байтерек».

В начале года экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о переносе производства серийных двигателей для ракет «Ангара» на пермское предприятие «Протон-ПМ» для увеличения числа ракетных пусков.