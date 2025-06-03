«Роскосмос» подтвердил планы запуска новой ракеты «Союз-5»

Первый пуск новой перспективной двухступенчатой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» состоится в декабре этого года с совместного российско-казахстанского космического ракетного комплекса «Байтерек». Об этом 2 мая сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов во время памятных мероприятий по случаю 70-летнего юбилея основания космодрома Байконур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам главы Российского национального космического агентства, строительство комплекса ведется по графику, чтобы успеть завершить монтажные работы, подготовить инфраструктуру и стартовый стол к первому испытательному запуску. Планируется, что сама ракета будет доставлена на Байконур к октябрю, где и будет проведена ее предполетная подготовка.

Проект «Байтерек», реализуемый Россией и Казахстаном на основе двухстороннего соглашения 2004 года, предусматривал создание экологически чистой средней ракеты повышенной грузоподъемности для вывода автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты и инфраструктуры для ее запуска. При этом за обновление стартовой платформы (специалистами была выбрана площадка №45, которая ранее использовалась для запусков советских ракет «Зенит») отвечала Астана, а за разработку и производство носителя — «Роскосмос». Изначально ею должна была стать «Ангара» с первым испытательным запуском в 2012 году, но из-за проблем с финансированием (цена реализации к тому времени выросла в семь раз, с $223 млн до $1,64 млрд) участники соглашения договорились адаптировать комплекс под новые украинские двух- и трехступенчатые ракеты «Зенит-2SLБ».

Впрочем, после ухудшения отношений России и Украины и «осложнения геополитической обстановки в мире, которая привела к разрыву цепочек поставок комплектующих и увеличению длительности работ» в 2017 году было принято решение вернуться к российской ракетной линейке. Эскизный проект для «Союза-5» был готов к декабрю 2021 года.

Полноценная эксплуатация «Байтерека», по обновленным планам, должна начаться в 2028 году. Она рассчитана на шесть-восемь пусков ежегодно.

Дмитрий Сотак