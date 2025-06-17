Давшему показания на генерал-майора Муминджанова бизнесмену смягчили приговор

Воронежский облсуд смягчил наказание предпринимателю Олегу Требунских, давшему показания на бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерия Муминджанова и других военных. Как рассказали «Ъ» в пресс-службе облсуда, срок отбывания наказания за мошенничество для него был сокращен на два месяца — до четырех лет и четырех месяцев колонии общего режима.

Меняя приговор, апелляционная инстанция приняла в качестве смягчающего обстоятельства явку с повинной осужденного. Уголовное дело Олега Требунских рассматривалось в Железнодорожном райсуде Воронежа. В конце прошлого года он был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд назначил ему четыре с половиной года колонии с учетом условного наказания, которое в 2022 году назначил Центральный райсуд Воронежа за два эпизода незаконного возмещения из бюджета более 6 млн руб. НДС.

Как рассказывал «Ъ», Олег Требунских полностью признал вину и в рамках сделки со следствием дал показания на ряд должностных лиц Минобороны, в том числе на генерал-майора Валерия Муминджанова, который ранее возглавлял департамент ресурсного обеспечения военного ведомства, а потом был переведен в ЛенВО.

Сейчас уголовное дело в отношении Валерия Муминджанова (ч. 6 ст. 290 УК РФ) рассматривается в Воронежском гарнизонном суде. По версии следствия, за покровительство при заключении контрактов с фирмами Олега Требунских генерал в 2017–2023 годах получил от предпринимателя взятки на общую сумму почти 20 млн руб.

Сергей Толмачев, Воронеж