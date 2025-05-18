Он слишком много сдал

Как стало известно “Ъ”, осужден бизнесмен Олег Требунских, давший показания на бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерия Муминджанова и других военных. Уголовное дело самого генерал-майора, которому инкриминируется получение взяток почти на 20 млн руб., рассматривается в военном суде. Заключивший же сделку с прокуратурой господин Требунских отправится в колонию общего режима на четыре с половиной года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Олега Требунских рассмотрел Железнодорожный райсуд Воронежа. Разбирательство прошло в особом режиме, так как ранее бизнесмен полностью признал свою вину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. В рамках сделки он дал показания на ряд бывших и действующих должностных лиц Минобороны. Среди них генерал-майор Валерий Муминджанов, который ранее возглавлял департамент ресурсного обеспечения военного ведомства, а потом был переведен в ЛенВО; бывший начальник вещевого управления Минобороны полковник Владимир Демчик, а также представители Военного учебно-научного центра ВВС (Воронеж).

Компания господина Требунских ООО «Альбатрос-В» занималась стиркой вещевого имущества в военном учебно-научном центре ВВС в Воронеже, однако в связи с исполнением очередного контракта у военной прокуратуры возникли вопросы к предпринимателю. По результатам проверки Олег Требунских стал обвиняемым в махинациях. За них он получил четыре года, а еще шесть месяцев предпринимателю добавили из предыдущего приговора, который он не отбыл.

Отметим, что ранее бизнесмен был неоднократно судим.

В 1991 году получил девять лет за разбой.

В 2005-м — три года условно за причинение тяжкого вреда здоровью.

В 2022 году за два эпизода махинаций осужден на четыре года с испытательным сроком четыре года, которые до конца так и не отбыл.

Согласно показаниям, которые Олег Требунских дал следствию, он платил Валерию Муминджанову за привлечение его компаний в качестве соисполнителей заказов военного ведомства с 2017 года. Генерал в течение семи лет якобы получал от бизнесмена взятки в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. через свою жену, зятя и других лиц, которые не знали о его незаконной деятельности.

Общая сумма незаконно полученных вознаграждений, по данным следствия, составила 19 млн 350 тыс. руб.

В свою очередь, генерал Муминджанов якобы добился участия компаний Олега Требунских в изготовлении головных уборов для АО «Княгининская швейная фабрика» (КШФ) и контракта на стирку войскового имущества в том числе в Воронеже.

Сейчас уголовное дело господина Муминджанова рассматривается в Воронежском гарнизонном военном суде. Участники разбирательства как раз допрашивают господина Требунских, являющегося главным свидетелем обвинения. И вопросов к нему, по данным “Ъ”, у защиты генерала возникло немало.

Главный из них — в самой целесообразности выплат, ведь согласно показаниям, данным Олегом Требунских еще под следствием, контракты с военным ведомством приносили ему в основном убытки.

Зато по материалам уголовного дела, будучи под домашним арестом, господин Требунских ухитрился поучаствовать в оперативном эксперименте — беседе под скрытую видеозапись с гендиректором КШФ Александром Свистуновым. По ее результатам последний оказался под следствием, а сейчас и под судом. Предприниматель, которого по заданию чекистов разговорил деловой партнер, обвиняется в даче взятки на сумму 1 млн руб. полковнику Владимиру Демчику из Минобороны. Последний, по версии следствия, также должен был обеспечить КШФ заказами.

Николай Сергеев