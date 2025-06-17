Bloomberg: в WhatsApp появятся платные подписки и реклама

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время начнет показывать пользователям рекламу и предлагать платные подписки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Реклама появится во вкладке «Обновления», которую ежедневно просматривает до 1,5 млрд пользователей. Рекламодатели смогут продвигать там свои продукты, а владельцам каналов разрешат организовывать закрытые сообщества с платным доступом. Комиссия с подписок составит до 10%, однако на первоначальном этапе она взиматься не будет. Реклама не появится в частной переписке и не будет опираться на данные из других соцсетей.

Ранее в WhatsApp на Android появилась функция выбора качества загружаемых медиафайлов. Также компания тестирует возможность закрепления фильтров чатов и добавила в мессенджер ускоренные реакции и селфи-стикеры.

Евгений Федуненко