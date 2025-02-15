WhatsApp тестирует закрепление фильтров чатов

Мессенджер WhatsApp тестирует возможность закрепления фильтров чатов в верхней части экрана. Это должно упростить навигацию по диалогам и ускорить поиск нужных сообщений. Пока что воспользоваться функцией может ограниченное количество пользователей на Android.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francis Mascarenhas / File Photo / Reuters Фото: Francis Mascarenhas / File Photo / Reuters

Ранее пользователям приходилось пролистывать список чатов, чтобы увидеть фильтры, а теперь они всегда будут находиться на виду сразу после запуска приложения. Кроме того, разработчики изменили порядок отображения фильтров, переместив список избранных контактов на первое место. В предыдущих обновлениях мессенджера уже появился счетчик непрочитанных сообщений в фильтрах.

Ранее в WhatsApp добавили ускоренные реакции и селфи-стикеры, а также усовершенствовали групповые звонки — ранее пользователь вызывал на видеозвонок весь групповой чат, теперь можно выбрать отдельных его участников.

Евгений Федуненко