В WhatsApp на Android появилась функция выбора качества загружаемых медиафайлов

Мессенджер WhatsApp добавил в бета-версию программы на Android новую функцию. Она позволяет выбирать качество автоматически загружаемых фото и видео. Пользователи могут загружать файлы в стандартном качестве или в формате HD.

Функции можно найти в разделе «Хранилище и данные» в настройках мессенджера. В зависимости от выбора WhatsApp будет либо загружать сжатые версии фото и видео, либо обеспечивать загрузку файлов в высоком разрешении. Обновление рассчитано на пользователей, предпочитающих сохранять медиафайлы в оригинальном качестве.

Для реализации новой функции разработчики мессенджера применили механизм двойной загрузки, при отправке HD-файлов WhatsApp создает две версии: стандартную и в HD-качестве, после чего загружает обе на серверы. В результате получатель получит ту версию файла, которую он выбрал в настройках.

Евгений Федуненко