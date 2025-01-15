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Коммерсантъ FM
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В WhatsApp добавили ускоренные реакции и селфи-стикеры

Мессенджер WhatsApp выпустил обновление, в котором появился ряд новых функций, включая эффекты камеры, ускоренные реакции и селфи-стикеры. Наборы последних можно будет отправлять другим пользователям.

Появилась возможность добавить более чем 30 фонов, эффектов камеры и фильтров при записи и отправке видео или фотографий в личные и групповые чаты. Селфи-фотографии теперь можно переделать в стикеры, а наборами таких стикеров — поделиться прямо в чатах.

Для того чтобы поставить реакцию, теперь достаточно дважды нажать на сообщение, после чего появится меню реакций — в нем появятся наиболее часто использующиеся смайлики.

Евгений Федуненко

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