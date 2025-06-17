Арагчи: цель нападения Израиля на Иран — срыв иранско-американской ядерной сделки

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в соцсети Х, что цель нападения Израиля на Иран — срыв сделки между Ираном и США, к достижению которой страны были «на правильном пути».

«Он (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху — «Ъ») выставляет еще одного американского президента и все большее число американских налогоплательщиков абсолютными дураками»,— написал господин Арагчи.

Глава МИДа также призвал президента США убедить Израиль прекратить удары по Ирану, сказав, что для прекращения огня «достаточно одного звонка из Вашингтона». «Если президент Трамп искренен в дипломатии и заинтересован в прекращении этой войны, то следующие шаги будут иметь значение»,— написал Аббас Арагчи.

«Давайте не будем забывать: Иран не начинал эту войну и не заинтересован в продолжении кровопролития. Но мы с гордостью будем сражаться до последней капли крови, чтобы защитить нашу землю, наш народ, наше достоинство и наши достижения»,— добавил глава МИД.

13 июня Израиль начал военную операцию «Нация как лев». Страна нанесла ракетные удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ также нанес несколько серий ракетных атак.

Подробнее — в материале «Ъ» «По Тегерану — как по Бейруту».