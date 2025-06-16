По Тегерану, как по Бейруту

Израиль призвал жителей Тегерана эвакуироваться на фоне интенсивного обмена ударами с Ираном. Предупреждение прозвучало 16 июня, на четвертый день операции «Народ как лев». А уже во второй половине дня воздушной атаке подверглась гостелерадиокомпания IRIB в иранской столице. Тем временем израильские ВВС расширили географию ударов, атаковав аэропорт Мешхеда на северо-востоке Исламской Республики. Иран, со своей стороны, еще накануне призвал граждан Израиля срочно покинуть свою страну, потому что ее территория «не будет пригодна для проживания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мужчина несет раненную девочку в Тегеране Фото: Morteza Zangene / ISNA / AP Дым от удара израильской ракетой над нефтехранилищем в Тегеране Фото: AP Следующая фотография 1 / 2 Мужчина несет раненную девочку в Тегеране Фото: Morteza Zangene / ISNA / AP Дым от удара израильской ракетой над нефтехранилищем в Тегеране Фото: AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила 16 июня, что начинает наносить удары по жилым районам Тегерана, а их жителям необходимо покинуть зону боевых действий. «Израильские ВВС начнут сносить здания, используя методы, аналогичные тем, которые Израиль применяет в Бейруте»,— объявили израильские военные. До настоящего момента представители ЦАХАЛа утверждали, что били только по тем кварталам иранской столицы, где компактно проживали представители высшего военного командования страны.

А уже во второй половине дня Израиль нанес удар по гостелерадиокомпании IRIB в Тегеране. Момент израильского удара попал в прямой эфир новостей «Второго новостного канала».

О том, что жителям столицы необходимо покинуть свои дома, упомянул и Биньямин Нетаньяху, посещая 16 июня базу Тель-Ноф ВВС ЦАХАЛа в сопровождении министра обороны Исраэля Каца и главы Генштаба Эяля Замира. «Когда мы берем под контроль небо над Тегераном, мы поражаем эти цели (объекты ядерной программы и мощности по производству ракет.— “Ъ”), наносим удары по объектам режима. Мы говорим жителям Тегерана: "Эвакуируйтесь". А потом действуем». Премьер уверил, что таким образом Израиль движется к военной победе.

В свою очередь, Исраэль Кац подтвердил утром в понедельник планы по наращиванию ударов в столичном регионе. В соцсети X глава военного ведомства заявил, что скоро «жители Тегерана заплатят цену» за удары по гражданским объектам в Израиле. В следующем твите господин Кац пояснил: «Нет намерения причинять физический вред жителям Тегерана, как это делает убийца-диктатор (имеется в виду верховный лидер Ирана Али Хаменеи.— “Ъ”) жителям Израиля. Жители Тегерана будут вынуждены заплатить цену за диктатуру, покинув свои дома (в местах.— “Ъ”), где необходимо атаковать цели режима».

Готовность поэтапно расширять список целей операции против Ирана израильская армия продемонстрировала накануне, когда нанесла удар по самолету-заправщику, находившемуся в аэропорту Мешхеда (на северо-востоке Ирана). Это стало самым дальним ударом ЦАХАЛа с начала операции «Народ как лев». До этого момента восточная часть Ирана оставалась вне зоны конфликта: все основные ядерные и военные объекты, которые беспокоят Израиль, находятся преимущественно в западных провинциях.

Отвечая на брифинге на вопрос “Ъ”, готов ли Израиль расширить свою военную активность на восток Ирана, посол Израиля в РФ Симона Гальперин отметила, что сейчас ее страна не ставит для своей военной операции никаких границ «не только с точки зрения времени, но и с точки зрения территории Ирана», если оттуда исходит или может исходить угроза.

Со своим предупреждением израильтянам выступили 15 июня и вооруженные силы Ирана.

Представитель Центра связи иранской армии полковник Реза Сайяд призвал граждан Израиля срочно покинуть свою страну, потому что ее территория «не будет пригодна для проживания». «Не позволяйте преступному режиму использовать вас в качестве живого щита»,— предупредил он.

Мишенями на территории еврейского государства также могут стать объекты ядерной инфраструктуры. Депутаты иранского парламента уже призывают высшее командование санкционировать удары по исследовательскому центру в Димоне. Именно он считается одним из главных и одновременно наиболее уязвимых элементов ядерной программы еврейского государства.

По подсчетам экспертов, с 13 июня Иран совершил свыше десяти волн комбинированных атак на Израиль в рамках акций возмездия и, вероятно, готов продолжать нападения, утверждая свое право на самооборону.

Но очевидно, что сейчас высшее руководство Ирана занято не столько выработкой ответных мер, сколько срочной защитой собственной территории, воздушный контроль над которой иранцы уже потеряли. По подсчетам ЦАХАЛа, с 13 июня Израиль уничтожил большую часть средств ПВО и около трети (120) ракетных установок иранского режима. И это не предел: в посольстве Израиля в РФ поясняют, что у военной кампании нет четко сформулированных дедлайнов и она будет длиться столько, сколько военное и политическое руководство еврейского государства сочтет нужным.

«Есть оперативные планы и банк целей, которые разрабатывались несколько лет,— пояснила “Ъ” пресс-секретарь ЦАХАЛа майор запаса Анна Уколова.— Оперативный центр, начальник Генштаба и кабинет безопасности эти планы утвердили. Каждый этап операции утверждается отдельно — в зависимости от развитий событий». Госпожа Уколова подчеркнула: «Основная цель не меняется. Мы должны устранить угрозу жителям Израиля».

Нил Кербелов