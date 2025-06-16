Нетаньяху: Израиль преследует три цели в Иране

Израиль нацелен уничтожить ядерную программу Ирана, лишить его возможности производить баллистические ракеты и ликвидировать «ось террора Ирана» — проиранские военно-политические силы в регионе. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.

«Мы сделаем все, что нужно, чтобы добиться выполнения этих трех задач... Мы не откажемся ни от одной из них. Народ Израиля не согласится на меньшее»,— сказал господин Нетаньяху (цитата по ТАСС).

Кроме того, премьер-министр заявил, что результатом военной операции, которую Израиль начал 13 июня, может стать смена власти в Иране. Он сравнил политическую ситуацию в республике с Сирией, где был свергнут Башар Асад, а также с поздним СССР.

Подробнее — в материале «Ъ» «По Тегерану — как по Бейруту».